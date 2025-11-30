白家綺隔8年回到八點檔！ 跟偶像對戲：鏡頭一開完全變一個人

白家綺8年沒有拍八點檔，近日進到《好運來》劇組，接棒飾演「芸菲」，第一天進棚就被丟進綁架戲碼，她的能量一次全爆發。更讓她緊張的是，開拍第一場就遇上心中偶像飾演大反派，也就是翁家明。她笑說本人溫柔又客氣，讓她忍不住衝上前問：「可以跟你合照嗎？」但鏡頭一開，「反差萌」瞬間被恐懼取代。

白家綺被翁家明甩巴掌。（圖／民視）

白家綺坦言第一次對戲時壓力瞬間炸裂：「那個威壓感直接撲過來，我真的會怕到眼淚自己掉下來，心裡一直想『哇塞，他真的好可怕！』」也因為對手能量太強，她被逼得完全沉進角色，把被綁架的無助、害怕演得渾然天成。

白家綺、翁家明。（圖／民視）

翁家明則提到，既替顏曉筠受傷遺憾，也感謝白家綺臨危救火、讓劇情能順利銜接。他知道自己在戲裡壞到觀眾恨得牙癢癢，但他認為這份邪氣正是角色靈魂，「高海生的威壓一定要給足，對手戲才能被帶起來，畫面才會到位。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

