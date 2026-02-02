娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

2026《民視第一發發發》第四段「萬馬奔騰慶團圓」益智遊戲單元，日前邀請到白家綺、梁赫群、嚴立婷以及黃豪平擔綱主持人，以及潘若迪、張文綺、賴芊合、劉心語、蘇晏霈、無尊以及高人氣的Peach Girls 17LIVE 桃氣女孩來到節目中，梁赫群提到他這一組是「大發隊」、白家綺帶領「大賺隊」，益智遊戲馬年開運賽分為「瘋狂心臟病」、「翻牌龍門戰」以及「吹牛骰子王」，一起跟觀眾守歲跨越凌晨12點。

白家綺、嚴立婷「裸體丁字褲還圍個肚兜」人生首次豁出去！梁赫群被群壓怒喊「是誰」

左起白家啟、黃豪平、梁赫群以及嚴立婷

白家綺笑說為了節目豁出去，人生第一次「裸體丁字褲還圍個肚兜」就上台主持，不只行動不方便還走路困難，看自己都覺得好想笑；嚴立婷更是笑說第一次「裸體丁字褲還圍個肚兜」沒想到這麼熱，忍不住東抓西抓還會跟旁邊的人擠來擠去，讓一旁梁赫群回應說：「不要再擠他」。

白家綺、嚴立婷「裸體丁字褲還圍個肚兜」人生首次豁出去！梁赫群被群壓怒喊「是誰」

梁赫群被黃豪平、潘若迪壓住

黃豪平提到遊戲內容很精彩，如果大家來得及歡迎跟白家綺、嚴立婷一樣穿相撲裝在除夕夜全家一起玩，還搞笑說網路可能有賣，一個開場就讓全場笑翻一群人講到停不下來。

白家綺、嚴立婷「裸體丁字褲還圍個肚兜」人生首次豁出去！梁赫群被群壓怒喊「是誰」

人氣的Peach Girls 17LIVE 桃氣女孩熱力開場舞

第一關「瘋狂心臟病」邀請到有氧天王潘若迪效果十足，主持人梁赫群罵咧咧的指責潘若迪像是搶頭香偷跑的「老杯杯」，氣得他把梁赫群拖到場中央，穿著相撲裝直接飛撲壓著他，黃豪平連忙衝上來加碼壓住，白家綺、劉心語、無尊也來湊熱鬧，被壓得七暈八素的梁赫群一站起來氣得大喊「壓我沒關係，剛誰在哪邊抖動」，超歪樓讓全場笑瘋。第二關「翻牌龍門戰」九宮格踢足球到指定號碼，《豆腐媽媽》女主角之一的蘇晏霈一腳踢中指定格，拿下獎金讓全場歡呼，高人氣的Peach Girls 17LIVE 桃氣女孩艾莉一腳踢出差點擊中隊友茉莉，讓全場笑歪，最後邀請蘆洲國小金牌前鋒11歲的馬克來助陣，每一隊都有兩次的機會請求救援。

白家綺、嚴立婷「裸體丁字褲還圍個肚兜」人生首次豁出去！梁赫群被群壓怒喊「是誰」

蘇晏霈、張文綺挑戰「翻牌龍門戰

最後一關「吹牛骰子王」吹牛對決輸家要喝「骰子果汁吧」由桃氣女孩接收挑戰者要加什麼食物的指令，一共三樣放在果汁機攪成果汁，桌上依序有韭菜、香菜、大蒜…等味道獨特的食材；白家綺一開場怒拍桌就要挑戰嚴立婷，黃豪平笑稱「10點線女主持人對決嗎？」，沒想到嚴立婷嗆聲說她可是「骰子嚴」，潘若迪卻問是「骰子嚴」還是「骰子牛」，最後由梁赫群、張文綺以及賴芊合來應戰，逗得全場哈哈大笑。

白家綺、嚴立婷「裸體丁字褲還圍個肚兜」人生首次豁出去！梁赫群被群壓怒喊「是誰」

蘇晏霈與賴芊合挑戰「吹牛骰子王」

