白家綺《好運來》目睹老公重傷！吳東諺：火苗就在腳邊燃燒

白家綺《好運來》親睹吳東諺重傷倒地，情緒崩潰。 。（圖／民視）

民視八點檔大戲《好運來》劇情進入高潮，吳東諺飾演的角色為拯救妻子「芸菲」（白家綺 飾）而身受重傷，這場充滿爆點與淚水的重頭戲將在今晚播出。戲外是真實夫妻的吳東諺和白家綺，戲裡也經歷生離死別，兩人在拍攝後回憶這場重頭戲，坦言是演藝生涯中難以忘懷的經驗，白家綺更直言：「我的靈魂在陪芸菲哭泣！」

吳東諺在劇中為了救妻而倒地不起，這場重頭戲動用大量人力拍攝逼真的火燒場景。吳東諺回憶拍攝當下，工作人員用煤油、棉花、紙箱等材料，將火勢墊高，以呈現更緊繃的場面。而當他受傷倒地時，真實的火苗就在腳邊燃燒：「我已經感受到我的腳旁邊是很熱的，但我知道距離還算安全。」儘管如此，為了保持情緒的連貫性，吳東諺堅持鏡位或換燈時，都一直癱在原地沒有動，將自己完全沉浸在情緒當中，不受外界影響。

廣告 廣告

他特別感謝導演和劇中飾演他父親的王燦，以及太太白家綺，讓他能夠「很放心地去表演」，並透露拍攝前透過禱告與放音樂幫助自己累積情緒，最終才能真情流露，讓導演第一顆鏡頭就喊過。

飾演妻子「芸菲」的白家綺，分享當時的心情：「那種既想保護家人又無力的心酸，明明很累，卻還是撐著全世界的孤單。」情緒滿到，連導演喊卡之後，眼淚都無法停止，白家綺更形容，感覺自己的靈魂在陪芸菲哭泣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

穿西裝不是最大咖！律師靠「1穿著」認出辦公室key man 一票狂點頭

蘇丹紅還魂1／胡椒也染紅！全台最大香料業者8度違規 換名復活繼續賺

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了