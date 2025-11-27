白家綺《好運來》臨陣救援！劉星宇曝「換媽媽」心聲再喊話顏曉筠：把妳的光放心裡
四季線上／韋冠宇 報導
女星顏曉筠日前工作途中發生嚴重車禍，治療後在家休養，以致《好運來》「江芸菲」一角改由白家綺擔綱演出，劇中飾演其養子「瑞瑞」的劉星宇對此寫下與白家綺合作的感想，同時表達對「原本媽媽」顏曉筠的祝福，暖心互動引起粉絲熱烈迴響。
在《好運來》早期的劇情，芸菲因為精神失常而誤殺了兒子瑞瑞，並且把「小太陽」從有財（藍葦華 飾）手中偷走，當作瑞瑞來撫養，一養就是11年，小太陽也和芸菲情同親生母子，雖然回歸親生父母的家庭，仍然心繫芸菲，將她視為最重要的媽媽。
顏曉筠發生意外之後，角色由同是鳳凰藝能旗下藝人的白家綺接演，與劇中養子劉星宇已有對戲，劉星宇便分享兩人合作心得，表示：「臨時換了媽媽，我其實有一點緊張，但新媽媽溫柔又細心的指導，讓我的不安一下子就降低很多。」並喊話顏曉筠：「請安心休養，不要擔心我們～瑞瑞會把妳的光放在心裡，繼續努力演好每一場戲。」讓粉絲對白家綺與劉星宇對戲的火花更為期待，寫下許多鼓勵留言。
圖片來源／劉星宇 FB粉專
四季線上/綜合報導民視八點檔《好運來》近日因演員顏曉筠不幸車禍需休養，面臨劇情銜接的挑戰，幸好「神隊友」白家綺在第一時間展現高超義氣，義不容辭接下代打重任，飾演顏曉筠的角色「芸菲」，展現令人驚豔的「神救援」實力！白家綺坦言第一時間接到公司邀約時，心情其實非常複雜且心疼。她表示，看到好友顏曉筠受傷，大家都非常不捨，也希望曉筠能安心養傷、早日康復。儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。白家綺臨危受命接棒《好運來》「芸菲」，展現八點檔女王氣勢，神救援零時差。白家綺更是感謝公司相信她，交付她這麼重要的任務，也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，更動班表，大家在這一刻展現團結，也讓她很感動。白家綺透露因為她接手飾演的「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的親老公吳東諺組成亡命鴛鴦！這對真實生活中的夫妻，也迎來了「第一次一起演夫妻」的難得經驗。白家綺透露，這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，第一次排戲的時候，真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意，而正式來就馬上進入狀況。白家綺坦言接演當下「複雜又不捨」，心疼顏曉筠。夫婦合體同框《好運來》，白家綺迅速入戲，吳東諺大讚「專業又穩」。白家綺重返八點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，她透露像是蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍八點檔的美好回憶，。演員王燦也對白家綺充滿信心，觀眾對白家綺很熟悉，要進入芸菲狀態是很快，大家都不會擔心。白家綺也感性表示，這次回歸讓她有機會和老戰友們敘舊。白家綺的「神隊友」救援行動，不僅讓劇組鬆了一口氣，更為原本就極具挑戰性的「亡命鴛鴦」情節增加了更多話題與期待。觀眾將可鎖定《好運來》，看白家綺如何用她精湛的演技，詮釋出獨一無二的「芸菲」，並與老公吳東諺擦出螢幕上的火花。白家綺回歸八點檔戰場，王燦力挺：「觀眾都相信她，絕對沒問題！」 【看更多】顏曉筠車禍「遭汽車撞飛倒地」傷勢嚴重！八點檔《好運來》角色換人接替演出陳家逵《好運來》殺青了！拍撞車戲「一度失溫」狼狽花絮曝光賴慧如《好運來》麗美復活？突驚喜合體龍天翔、勇兔、陳家逵【追好劇】《好運來》第240集線上看 更多四季線上報導顏曉筠《好運來》再飆演技「挖土埋嬰」震驚觀眾！哭到全身癱軟：下戲仍無法抽離顏曉筠《好運來》自賞巴掌戲一度「失去意識」嚇壞眾人！演技入魂網友狂讚與白家綺步7年婚姻！吳東諺揭姊弟戀必殺技 自爆「體力好」關鍵條件全說了四季線上影視 ・ 1 天前
