四季線上／韋冠宇 報導

女星顏曉筠日前工作途中發生嚴重車禍，治療後在家休養，以致《好運來》「江芸菲」一角改由白家綺擔綱演出，劇中飾演其養子「瑞瑞」的劉星宇對此寫下與白家綺合作的感想，同時表達對「原本媽媽」顏曉筠的祝福，暖心互動引起粉絲熱烈迴響。

在《好運來》早期的劇情，芸菲因為精神失常而誤殺了兒子瑞瑞，並且把「小太陽」從有財（藍葦華 飾）手中偷走，當作瑞瑞來撫養，一養就是11年，小太陽也和芸菲情同親生母子，雖然回歸親生父母的家庭，仍然心繫芸菲，將她視為最重要的媽媽。

白家綺《好運來》臨陣救援！劉星宇曝「換媽媽」心聲再喊話顏曉筠：把妳的光放心裡

顏曉筠發生意外之後，角色由同是鳳凰藝能旗下藝人的白家綺接演，與劇中養子劉星宇已有對戲，劉星宇便分享兩人合作心得，表示：「臨時換了媽媽，我其實有一點緊張，但新媽媽溫柔又細心的指導，讓我的不安一下子就降低很多。」並喊話顏曉筠：「請安心休養，不要擔心我們～瑞瑞會把妳的光放在心裡，繼續努力演好每一場戲。」讓粉絲對白家綺與劉星宇對戲的火花更為期待，寫下許多鼓勵留言。

