白家綺、蘇晏霈瘋馬秀 吳東諺台上放閃

白家綺、蘇晏霈在陳美鳳領軍，侯怡君、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐等主持的過年特別節目《民視第一發發發》性感熱舞，率領吳東諺、吳政澔等近百位演員熱鬧開場。

舞蹈一把罩的白家綺表示，「瘋馬秀」一直是討論度高又受歡迎的舞蹈，很高興能和蘇晏霈擔綱演出，「每次跟這麼多藝人一年一度相聚，像開同學會。我們都不是舞蹈專業，很多後輩演員認真練習，到後面都變成我的小老師」。

這次也是白家綺和老公吳東諺時隔多年再次合體演出。吳東諺說，上次一起表演時，白家綺是以老師身分指導他，現在2人已成夫妻，「我從來沒把她當老師看待」，突如其來的告白讓白家綺瞬間臉紅，嬌羞說「你明明就喜歡我是你老師」。

吳東諺提到，白家綺近期忙著拍戲和主持，所以大部份舞蹈動作都是他到場走位、學習，「回到家我教她，教到我差點脾氣來了，舞蹈中我有點像男僕，沒想到我從家裡到舞台都同一個角色」。

自嘲有「耍性感障礙」的蘇晏霈笑說，她每年都突破自己逗樂大家，這次努力擺出很多性感舞蹈，也自豪一年比一年進步。