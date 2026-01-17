白家綺、蘇晏霈「正面破大洞」大尺度上演瘋馬秀！害羞畫面曝光⋯
娛樂中心／巫旻璇報導
2026年除夕夜登場的民視年度大型特別節目「民視第一發發發」，下月將與觀眾見面。節目首段「百人大開場」由時尚天后 陳美鳳 領軍，並集結白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃與郭忠祐共同主持。依節目規劃，將於2月16日除夕當晚6點30分，先在《娛樂超skr》播出獨家幕後花絮，7點整再正式開播，為除夕夜揭開熱鬧序幕。近日官方粉專也搶先釋出幕後排練花絮，蘇晏霈在彩排時展現俐落舞步，搭配動作幅度較大的M字腿設計，舞台張力十足。花絮曝光後，不少網友留言直呼「還沒播就已經破尺度」，讓節目未播先熱，討論度持續升溫。
白家綺、蘇晏霈魅力四射瘋馬秀
開場舞碼「百人大開場」由白家綺與蘇晏霈分別率領多位藝人同台熱舞，演出話題十足的「魅力四射瘋馬秀」。蘇晏霈笑說自己其實有「性感障礙」，但每年都藉著這個舞台挑戰自我、娛樂大家，她也自信表示，自己一年比一年進步，希望終有一天能真正朝「性感路線」邁進，幽默發言讓現場笑聲不斷。舞蹈實力備受肯定的白家綺表示，「瘋馬秀」向來是觀眾討論度最高的橋段之一，這次能與蘇晏霈各自帶隊合作，感到相當開心。她也替同公司的鳳凰藝人發聲，坦言大家並非舞蹈科班出身，卻為了節目下足苦功，甚至有後輩練到成為她的「小老師」，只為在《民視第一發發發》舞台上呈現最好的表現。
白家綺（左）、蘇晏霈（右）破尺度上演瘋馬秀。（圖／民視新聞）
白家綺夫妻合體放閃 舞台上甜度爆表
白家綺也特別提到，這次難得與老公吳東諺同台演出，距離上次合作已是民視20週年。當她笑稱當年是以「老師身分」合作時，吳東諺立刻甜蜜回應：「我從來沒把妳當老師。」一句話讓白家綺當場害羞。吳東諺也分享，因白家綺同時忙於拍攝《阿松與阿暖》與主持《醫學大聯盟》，多半是他先到現場走位、學舞，回家再親自教她。他笑說過程中差點失去耐心，還自嘲自己在舞蹈裡像「男僕」，沒想到從家裡一路忙到舞台，角色始終如一，逗得現場眾人笑聲連連。
白家綺（右）也特別提到，這次難得與老公吳東諺（左）同台演出，距離上次合作已是民視20週年。（圖／民視新聞）
蘇晏霈M字腿舞步現身 排練畫面已被讚破尺度
近期民視粉專也公開幕後排練花絮，搶先釋出的畫面已在網路掀起討論，讓不少觀眾直呼期待值拉滿。從曝光的花絮畫面中可見，蘇晏霈身穿銀色亮片短洋裝，外搭白色羽毛披肩，動作間流蘇隨節奏擺動，舞台感十足；白家綺則以黑色高衩貼身舞衣現身，展現截然不同的性感風格。蘇晏霈性感動作展現俐落舞步，搭配M字腿設計，花絮曝光後，網友留言表示「這只是彩排就這麼辣」、「還沒播就已經破尺度」、「除夕夜一定要看」、「百人大開場真的太敢了」，不少人也認為，正式播出時勢必再掀一波話題。
蘇晏霈身穿銀色亮片短洋裝，外搭白色羽毛披肩。（圖／民視新聞）
原文出處：白家綺、蘇晏霈「正面破大洞」大尺度上演瘋馬秀！害羞畫面曝光⋯網朝聖：太敢了
