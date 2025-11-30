白家綺一見偶像求合照！ 下秒被綁架嚇到秒落淚

白家綺與老公吳東諺、偶像翁家明對戲。（民視提供）

白家綺才剛加入民視《好運來》劇組、接棒顏曉筠飾演「芸菲」，一進棚立刻上演」綁架戲」震撼教育，被操到直喊：「8年沒拍戲的能量，一次全部奉上！」這次她更與偶像翁家明對戲，雖然對方在劇中飾演大反派「高海生」，氣場強到令人不寒而慄，卻也讓她瞬間變身小粉絲。

暌違8年重返８點檔戰場，白家綺坦言戲量和強度都是硬仗。除了繼續與老公吳東諺交鋒，她更形容與翁家明對戲才是真正的「大魔王關卡」。她笑說第一次見到翁家明，就忍不住衝上前問能不能合照，「明明是壞到讓人想揍的高海生，結果本人超溫柔、超Nice，完全反差萌！」

白家綺劇中遭綁架。（民視提供）

白家綺劇中遭綁架。（民視提供）

不過一開拍氣氛就瞬間180度大轉變。白家綺心有餘悸表示，兩人一對戲，對方的威壓感直接爆出來，她真的怕到眼淚自己掉下來，心裡一直想：「哇塞，他真的好可怕！」她也感謝翁家明給足能量，讓她能把被綁架的無助與恐懼演得更加真實。

翁家明表示，既心疼顏曉筠車禍受傷，也感謝白家綺緊急救火，讓劇情能完整推進。對於自己從男神形象變成觀眾罵到不行的反派，連朋友也說「你真的太壞了」，但他認為這就是戲劇魅力所在。「高海生的威壓感一定要給夠，才能幫到對手演員，畫面才會到位、戲才會好看！」

