白家綺「​​4寶媽真實狀態」流出！深夜私房照突上傳

娛樂中心／李汶臻報導

41歲女星白家綺時隔8年回歸民視八點檔，加入《好運來》劇組、接棒顏曉筠飾演「芸菲」。這次不僅與老公吳東諺在劇中交鋒，回歸首日更是直接挑戰與翁家明對戲的「大魔王關卡」，在綁架戲中先吞了一記「皮肉痛」的震撼教育。最新劇情在今（12月1日）播出，白家綺稍早也透過社群發文感謝觀眾的支持，隨後又加碼曬出私下濃妝全卸的模樣，超真實的水嫩膚況絲毫看不出她已是4寶媽。





4寶媽白家綺「回歸八點檔」與尪交鋒！私房照突上傳「超嫩狀態」流出

白家綺才加入《好運來》劇組，就先吞下一記「皮肉痛」的震撼教育。（圖／民視提供）

白家綺2018年閃嫁男星吳東諺，婚後陸續生下1兒1女，升格4寶媽，家庭事業兩得意。近來回歸民視八點檔的她，在社群的一舉一動總能吸引粉絲關注。她今（1日）發文透露自己最近拍戲、主持兩頭忙，未來每天在鏡頭前呈現自己最美的模樣，她再忙也都會好好保養。而她也同步曬出一張私房保養照，畫面可見她敷上面膜，素顏膚況全曝光；只見肌膚呈現細緻明亮的水潤感，臉部線條緊實，看起來透亮有光澤。她對著鏡頭眨眼、一邊輕扶臉頰，散發出放鬆又俏皮的氣息，全然看不出已是四個孩子的媽媽。





白家綺真實膚況不藏了，深夜私房照突上傳。（圖／翻攝自臉書@白家綺）

白家綺真實膚況不藏了，深夜私房照突上傳。（圖／翻攝自臉書@白家綺）





貼文曝光後也引發網友暴動圍觀，不到半小時就聚集破百位粉絲湧入留言：「根本逆齡！」、「保養得宜」、「氣色超好」，另有觀眾興奮留言自己正在看《好運來》，並期待她後續在劇中的精彩演出。

