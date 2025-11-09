白家綺7年婚險破局 吳東諺自爆結婚1周就想離

白家綺（左）與吳東諺分享婚姻保鮮祕訣。TVBS提供



白家綺、吳東諺今（11╱9）一起錄TVBS《聖誕愛無限 藝起有盼望》特別節目，談到婚姻保鮮祕訣，他突自爆：「其實我跟老婆結婚第1個禮拜就想離婚，但剛好在第8天接觸到信仰，信仰進入我們的婚姻當中，幫助我們，現在已經結婚滿7年了。」白家綺則開玩笑反擊：「我還沒結婚就後悔了！」逗樂眾人。

「藝起發光」藝人為《聖誕愛無限 藝起有盼望》音樂慶典揭開序幕。TVBS提供

身兼製作人的宋逸民和老婆陳維齡領軍吳東諺、白家綺、林道遠、靜香、周子寒、李又汝、鄭亦真、張文琦、小薰（黃瀞怡）、林柏妤等「藝起發光」藝人分享夫妻相處之道，他打趣說：「婚姻就是『恆久忍耐，忍耐很久』，每1天都在忍耐，我們曾經也面臨離婚危機，但因為信仰的關係重新和好、穩定。」

而《我愛黑澀會》出身的小薰也曾在《黑糖群俠傳》與王子（邱勝翊）演一對戀人，被問到王子介入范姜彥豐與粿粿的婚姻一事，她自稱邊緣人，和王子沒聯絡方式，連對方的IG都沒追蹤。

