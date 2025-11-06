白岩瑠姬首獻聲！親自創作《星與翼的悖論》主題曲「他是另一個我」

《星與翼的悖論》主角為懷抱音樂夢想、對未來迷惘的高中生「陽」。（圖／甲上娛樂提供）

記者許瑞麟報導／改編自SQUARE ENIX人氣街機遊戲的科幻動畫電影《星與翼的悖論》，集結《名偵探柯南》劇場版導演靜野孔文、《新世紀福音戰士》角色設計貞本義行以及《鋼彈》系列機械設計形部一平，三大名匠聯手打造奇幻動人的星際史詩，更邀來「JO1」成員白岩瑠姬配音。

近來展現音樂與戲劇雙棲魅力的白岩瑠姬，首度挑戰動畫聲優，在《星與翼的悖論》中飾演懷抱音樂夢想的高中生「陽」，更親自創作並演唱主題曲〈巡星〉，他透露這首歌對他而言意義非凡，「〈巡星〉寫的是對信念的堅持，以及想守護某個人的純粹情感，希望大家能從中感受到那份不放棄的勇氣。」

廣告 廣告

白岩瑠姬為《星與翼的悖論》首度擔任聲優。（圖／甲上娛樂提供）

在已曝光的〈巡星〉MV，可以看到充滿未來感的末日場景與星空交錯畫面登場，搭配熱血節奏與歌詞「和我一起穿越時空」，完美呼應電影「即使身處不同世界，也要再次相遇」的情感核心。

首度挑戰聲優與創作動畫主題曲的白岩瑠姬形容，這次合作就像命運的安排，「陽和我一樣，是個對夢想懷抱不安、卻仍努力向前的人。當我在錄音室聽到〈巡星〉在大銀幕上迴盪時，那一刻真的感動到想哭。」他也希望觀眾能從電影中獲得力量，「希望這部作品能在觀眾迷惘時，輕輕推他們一把。」

為迎接電影上映，台灣片商特別推出兩款《星與翼的悖論》獨家預售套票，詳情請洽甲上娛樂官方社群。本片也將於11月21日在台上映。

《星與翼的悖論》宇宙行星「巡星」上的少女機械師「拉科」。（圖／甲上娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導