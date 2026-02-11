白帶魚乾「少秤33克」！迪化街買回家民眾控偷斤減兩

記者鮑琇微、岩祐安 / 台北報導

偷斤減兩，有民眾到年貨大街，和一家老店買了白帶魚乾，價格每斤450元，他買了165元，理應要有220克的份量，回家拿電子秤一量才發現，竟短少33克，換算下來相當於少了15%，讓他怒轟店家偷斤少兩。不過店家也喊冤，表示對「秤頭」的準度要求很嚴格，並且每天消保官都會來稽查，店內並未擋秤，且對方當下並未確認克數或提出質疑，絕不會刻意在33克上佔便宜。

民眾控買年貨時被偷斤減兩。（圖／翻攝自@melody90019 Threads）

酥脆魚乾店員大把大把裝進袋，放上電子秤，幾斤幾兩買賣雙方都得看準，年貨大街這間水產攤因為短少的33克，爆發營業20多年來首次 「秤重」糾紛。

魚乾商家年貨秤重爆發爭議。

民眾Po出秤子照，表示每斤450元的白帶魚乾，付了165元，理應要有220克的份量，回家秤重卻發現少了33克，相當於短少15%，秤完很失望，質疑店家偷斤少兩，不過業者也有話要說。

當事業者：「銀貨兩訖嘛，他其實現場就可以看，他這樣回去再秤，其實我也不知道，說難聽一點，我也不知道他，中間有沒有誰吃了，還是怎麼樣，我們並沒有像有些店家會擋秤 。」

店家自行調出監視器影像自清。

調出監視器影像自清，員工將魚乾裝袋後緊盯螢幕 ，兩次調整重量才交到客人手中，但雙方當下並未確認實際克數。

民眾：「你跟老闆說有少，老闆也說說不定你已經開過或什麼之類的，感覺說不清楚。」

白帶魚酥價格。

實際買一包165元白帶魚酥，讓公秤測測看。不多不少220克，業者分享營業前，消保官都會上門稽查秤子準度，店內工讀生被投訴秤不準，第二次就會FIRE，不會為了幾十克砸了自家招牌。

民眾：「你跟老闆說有少，老闆也說，說不定你已經開過，或什麼之類的，這感覺說不清楚，回去也很難跟他們辯說，你是不是少秤，所以可能當下就要跟他們，他們在計算的時候就要看著。」

民眾：「年貨大街人很多，也不太會去現場要求店家，秤重量給你看 。」

民眾可隨時使用公秤，也是保障自己的消費權益。

其實，年貨大街內就設有公秤，碰上缺斤少兩能直接向服務台反映，當場處理或致電檢舉，掏出鈔票前還是現場確認，雙方都沒有意見，銀貨兩訖最保險。

