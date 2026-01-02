白帶魚是吸油海綿？營養師揭自助餐油炸陷阱

生活中心／杜子心報導



白帶魚是不少台灣人餐桌上的熟面孔，不論乾煎、紅燒還是鹽烤，都能吃到細嫩魚肉與自然鮮味。由於刺少、口感細緻，白帶魚也常被視為老少皆宜的優質蛋白質來源。不過在外食族最常出沒的自助餐店裡，白帶魚多半會被裹粉油炸，讓不少人以為自己點的是相對健康的主菜選項，其實反而是掉入油炸陷阱。營養師曾建銘就提醒，白帶魚一旦裹粉油炸，吸油能力遠超想像，甚至形容它根本是一塊「吸油海綿」。





白帶魚

白帶魚肉質細嫩、細刺少，蛋白質也十分充足。（圖／翻攝自曾建銘臉書）

廣告 廣告

曾建銘在個人臉書粉專分析，白帶魚本身其實是營養條件相當好的魚類，蛋白質充足、脂肪含量介於鯖魚與吳郭魚之間，屬於「剛剛好」的中段班魚種。不過問題出在外型，白帶魚天生扁長，表面積特別大，當被裹上麵衣下鍋油炸時，能沾附的油脂與澱粉比一般圓身魚類多出許多，再加上自助餐常見的重鹹調味，原本清爽的營養優勢，最後只剩下滿滿油脂、熱量與鈉含量，讓人一不小心就吃過量。

白帶魚

曾建銘建議如果真的要吃炸白帶魚，可以把外層麵衣去除。（圖／翻攝自曾建銘臉書）

從營養面來看，農業部在「食農教育資訊整合平台」也指出，白帶魚肉質細嫩、細刺少，相當適合長者與幼兒，同時富含優質蛋白、Omega-3脂肪酸、維生素B12、菸鹼酸與礦物質磷，有助心血管健康、神經運作、肌肉生長及骨骼強健。不過農業部也提醒，白帶魚皮屬於高普林食物，痛風或尿酸偏高族群應特別留意。曾建銘則建議，外食族若真的想吃炸白帶魚，可把炸皮剝掉只吃魚肉，並搭配清燙青菜，避開勾芡或其他炸物；在家料理時，改用乾煎、鹽烤或紅燒，更能吃到白帶魚原本該有的營養價值。









原文出處：自助餐必點下飯主菜「炸白帶魚」竟是熱量炸彈？營養師：簡直是吸油海綿

更多民視新聞報導

女星跨年演出「學羊叫」暴紅！網笑瘋：叫你模仿不是超越

帶親媽闖成人平台！51歲律師辣媽人氣反超女兒

不愛喝水的人快看！營養師曝吃喝「這些」也能補水

