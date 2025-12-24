白徵召戰嘉義市 張啓楷：農曆年前藍白整合最強人選

（中央社記者郭建伸台北24日電）民眾黨今天宣布徵召立委張啓楷參選2026嘉義市長。張啓楷表示，只要藍白整合出一組最強人選，就有機會當選，今天徵召他就是整合的開始，盼農曆年前藍白整合出最有勝算的市長參選人。

民眾黨舉行記者會，宣布徵召張啓楷參選嘉義市長。黨主席黃國昌表示，他常與前黨主席柯文哲聊2026選舉，柯文哲對陳琬惠參選宜蘭縣長有很深期待，更對張啓楷下軍令狀，要求張啓楷不能辜負嘉義鄉親期待。

柯文哲今天前往北院開庭，無法出席記者會，他透過預錄影片表示，嘉義市民相當有個性，看人不會只看顏色，而要看做得好不好。嘉義是台灣政治上的民主之都，每到選舉市民都會聚集在噴水池表達意見。嘉義市對台灣民主發展有很大功勞，希望嘉義人能給張啓楷返鄉服務機會。

廣告 廣告

張啓楷表示，他擔任立委快2年，一直把自己定位為「嘉義市立委」，上任不久就率辦公室團隊拜會嘉義市長黃敏惠，了解嘉義施政重點，並邀請經濟部、交通部官員南下嘉義考察，與嘉義市府面對面溝通。

談及藍白合議題，張啓楷表示，選舉一定要贏。嘉義市目前的政治生態是民進黨4成、國民黨3成5、民眾黨2成5，只要藍白整合出一組最強人選，就有機會當選，而民眾黨徵召他就是整合的開始，盼在農曆年前藍白整合出最有勝算的市長參選人。

張啓楷強調，他不只接受大家祝福，也承擔堅定責任，他一定不會讓大家失望，一定會在民主聖地嘉義市贏得勝利。

鏡報報導，地方盛傳黃敏惠與民進黨立委王美惠私交不錯，若王美惠當選嘉義市長可能與黃敏惠職位互換。媒體詢問張啓楷如何看待，是否與黃敏惠溝通。

張啓楷表示，此消息謠傳一段時間，黃敏惠與王美惠都否認。他和黃敏惠都是嘉義東石人，不僅認識許久，兩代更是世交。藍白雙方對於可能合作縣市都遞出橄欖枝，彼此滿懷誠意跟善意，謠言止於智者，相信只要等到完成藍白合，黃敏惠會站到第一線幫助最強人選。

此外，苗栗縣長鍾東錦宣布將由民眾黨政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶擔任苗栗縣第2副縣長。媒體詢問，政策會執行長職務是否更動。另一方面，副秘書長許甫等6人請辭投入選舉，黨中央是否也有異動。

黃國昌表示，賴香伶目前仍是民眾黨政策會執行長，擔任苗栗縣第2副縣長在明年3月前不會發生，不會影響藍白對接2026共同政見。

他說，6位黨內一級主管請辭參選，是依照前黨主席柯文哲制度，民眾黨是有制度的政黨，作為黨主席即便不捨，也不會破壞制度。民眾黨接下來將公告議員選區，有志參選者將依規定登記，1人以上登記就協調或辦初選，這6人不會因為曾擔任中央黨部主管而有差別待遇。（編輯：萬淑彰）1141224