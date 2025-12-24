白徵召選嘉義市！張啟楷：力拚再普發6000元

▲民眾黨徵召立委張啟楷選嘉義市長。（圖／吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民眾黨今(24)日正式宣布徵召立法委員張啓楷參選嘉義市長。由民眾黨黨主席黃國昌授旗，強調張啓楷是嘉義市最強市長人選，數十位嘉義鄉親也北上力挺，以實際行動展現「作伙顧嘉義」的團結力量。張啓楷表示，嘉義市將在過年前加發每位市民6000元紅包，他長久研究預算、財政專業，在立院問政也力爭嘉義市的建設和經費，若當選市長後會為市民打造更好的工商環境，並做好開源節流，力拼能再次普發6000元給市民的機會。

民眾黨今日舉行「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會」，宣布徵召立委張啓楷選嘉義市長。張啓楷表示，自1982年嘉義市改制為省轄市以來，嘉義市歷任市長來自不同政治背景，無黨籍市長比例更是全台最高。張啓楷強調這正說明嘉義市民「不看顏色，只要出色」，不分黨派，而是看人、看能力、看誰能真正帶領嘉義走向更好的未來。

張啓楷提出二個重要參選宣示，第一、今天的徵召是整合的開始，將努力促成藍白合，共推最強、最有勝算的候選人。第二、嘉義市將在過年前加發每位市民6000元紅包，他長久研究預算、財政專業，有3本專書，在立院問政也力爭嘉義市的建設和經費，當選市長後會為市民打造更好的工商環境，並做好開源節流，力拼能再次普發6000元給市民的機會。

張啓楷坦言，嘉義仍有三大關鍵問題未解決，須持續爭取、絕不退讓。第一，高鐵嘉義站至市區的輕軌建設，中央曾承諾負責卻臨時轉彎，讓嘉義至今還沒有軌道可連接市區和高鐵站；第二，行政院堅持不執行三讀通過的財劃法，導致嘉義市補助款一次被砍69億元，對地方財政造成巨大壓力；第三，鐵路高架化，中央未兌現全額補助承諾，迫使嘉義市自籌48億元，對市庫形成沉重負擔。

談及未來市政願景，張啓楷提出「西區宜居、東區升級」的發展藍圖。西區要全面提升教育、醫療、長照、交通與生活品質，打造住得好、敢成家、願意留下來拚未來的宜居城市；東區則深化「木都3.0」，結合文創、設計、科技與綠色建材，讓木造建築從文化保存走向高值化產業，創造青年就業，提升城市質感。

▲民眾黨徵召立委張啟楷（右）選嘉義市長。（圖／吳翊緁攝）

