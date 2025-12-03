白徵召陳琬惠選宜縣 藍:不影響合作

台灣民眾黨三日在台北舉行記者會，宣布徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠（前右二）參選宜蘭縣長。 （中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

民眾黨三日宣布徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，並致電國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華展現合作誠意。李哲華表示，國民黨會先進行內部協調整合出最強人選，再與民眾黨溝通如何共推最有勝選機會的人選，藍白保持密切溝通，最後不管誰代表藍白合出線，都會共同支持。

黃國昌偕陳琬惠、中央委員、多位黨公職舉行記者會。陳琬惠表示，宜蘭鄉親不看黨派，只看候選人的表現，為參選宜蘭縣長，她提出三大主軸政策，包含發展低汙染產業、大眾運輸導向發展轉型、照顧老幼，盼將宜蘭打造成國際級觀光縣，並讓老幼放心、年輕人願意定居的宜居城市。

黃國昌表示，他在與國民黨主席鄭麗文見面時就公開說過，民眾黨有最大誠意跟善意，會用最好機制、挑選最強競選團隊，目前藍白兩邊都有善意與誠意，因此還不用提到「最後期限」的問題，就像他遇到國民黨立委吳宗憲，也向吳宗憲表達「我們徵召陳琬惠了，你們動作要快一點」。

李哲華表示，國民黨與民眾黨都有各自的提名機制，如同國民黨日前通過縣市長提名特別辦法，依照各黨提名機制先進行提名作業，前提是彼此會保持良好的溝通，像國民黨通過提名辦法前，他有向周榆修說明國民黨通過提名辦法的用意。

李哲華說，國民黨在宜蘭縣目前有兩位優秀人選表達參選意願，要先進行內部協調，整合出最強的人選，到時候再跟民眾黨溝通如何共推一個最有勝選機會的人選。

有意角逐宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲說，國民黨與民眾黨在國會合作的非常好，兩黨有各自的主體性，誰都不是誰的小弟，友黨提出人選，當然會予以祝福，也不會影響到後續合作。將來國民黨推出人選後，當然也會有合作的方式，就由黨主席去協調。