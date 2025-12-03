白徵召陳琬惠選宜蘭縣長 吳思瑤酸藍白合「當天山盟海誓隔天沒有共識」

白徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，吳思瑤表示藍白合只是彼此取暖。（資料照片 /袁維駿攝）

民眾黨今天（3日）宣布要徵召前立委、宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，但也同步向國民黨說明，未來待國民黨決定人選後，會用最好的機制挑選最強候選團隊。對此，民進黨立委吳思瑤表示，這反映藍白主席鄭麗文、黃國昌日前的會面，只是彼此拉抬取暖，當天的山盟海誓，過沒幾天被推翻，隔天沒有共識。

吳思瑤今天上午在立法院受訪表示，藍白主席鄭麗文、黃國昌日前的會面不過只是彼此拉抬、互相取暖。當天義正詞嚴、山盟海誓，但真的沒過幾天就被推翻，沒有共識。

吳思瑤指出，每個政黨都有黨內的民主程序，除非藍白主席的個人意志凌駕於黨內民主。但她推測，不管是縣市首長、議員的藍白競合關係，「陳琬惠應當只是第一槍、第一位」。

吳思瑤說，民眾黨現在宣布徵召陳琬惠參選，黃國昌對鄭麗文拍胸脯所說的藍白合共識，不就自我打臉？

吳思瑤強調，到底藍白合是密不通風，還是各懷鬼胎，民進黨沒辦法管，但民進黨會自己做好人選、政策的準備，爭取國人支持。「至於藍白合，大家持續觀察吧」。



