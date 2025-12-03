白徵召陳琬惠選宜蘭 吳思瑤酸：鄭黃會山盟海誓「過沒幾天就被推翻」

針對民眾黨要徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，綠委吳思瑤表示，鄭黃會不過是彼此拉抬、互相取暖，當天山盟海誓過沒幾天就被推翻。（中時資料照／王千豪攝）

民眾黨2日晚間宣布，將於3日徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，但也同步向國民黨說明決議，未來待國民黨決定人選後，會用最好的機制挑選最強候選團隊。民進黨立委吳思瑤提及，鄭黃會、藍白合不過是彼此拉抬、互相取暖而已，當天的山盟海誓，過沒幾天就被推翻了。

針對民眾黨將徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，吳思瑤3日上午於立院受訪時表示，自己很早就說過鄭黃會、藍白合，不過是彼此拉抬、互相取暖而已，當天講的義正詞嚴、山盟海誓，但過沒幾天，這共識就被推翻了。

吳思瑤指出，看看民眾黨似乎已宣布要徵召陳琬惠參選，那民眾黨主席黃國昌對國民黨主席鄭麗文拍胸脯的藍白合共識，不就被自我打臉了嗎？

吳思瑤說，未來每個政黨都應有黨內民主程序，除非民眾黨、國民黨為黨主席個人意志，凌駕黨內民主，不管是縣市首長要推派誰，或是縣市議員藍白合間競合關係，「陳琬惠應該都只是第一槍、第一位」。

吳思瑤認為，到底藍白合是密不通風或各懷鬼胎，民進黨無權置喙，但民進黨會做好自己各選區最好的準備，不管是人選或政策， 都會提出最好、最適任的人選，並且爭取國人支持，「至於藍白合，大家就持續觀察吧！」

