白徵召陳琬惠選宜蘭 黃國昌這樣談藍白合

▲民眾黨徵召前立委陳琬惠（右）選宜蘭縣長。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨今（3）日召開記者會，正式徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。針對藍白合作的推進，民眾黨主席黃國昌說，「民眾黨相信，陳琬惠就是最強的候選人」，但也說跟國民黨合作的誠意跟善意沒有改變。

民眾黨今日舉行記者會，宣布徵召陳琬惠選宜蘭縣長。媒體詢問是否會走向藍白當市長、副市長的「基隆模式」？或是藍營當縣長，立委席次讓給白營？黃國昌回應，未來在各個縣市他們都會秉持相同的誠意，因此進入下一階段，也就是跟國民黨正式坐下來討論以前，不會有太多預設。

黃國昌強調，今天正式徵召陳琬惠，代表民眾黨相信陳琬惠是宜蘭鄉親最佳的選擇，「我們的誠意跟善意沒有改變」，正因如此他不會在坐下來交換意見以前把事情說得太絕對。

若最終由國民黨參選縣長，是否幫忙輔選？陳琬惠表示，藍白以合作為前提，不管是國民黨立委吳宗憲或議長張勝德，他們三個都維持非常好的溝通，有一個非常大的共識，在藍白兩黨高層討論好最能被接受的方式後，不管是民調、社調，或是用什麼方式，最後三人都會組成最強的團隊。

黃國昌則表示，當然要透過徵召，才會完成代表黨參選的作業程序，而民眾黨的提名條例中，針對縣市首長就是透過徵召。

