白徵召陳琬惠！國民黨曝「有整合共識」：與其強端菜不如把素材都準備好

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨今（3日）徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨組發會主委李哲華下午受訪表示，民眾黨秘書長周榆修昨天已經有致電告知，藍白雙方保持密切溝通，尤其在宜蘭縣，藍白三位潛在候選人都有共識，不管哪一個人代表「藍白合｣出線，大家都會共同支持。他也強調，離選舉還有很長一段時間，「與其強把菜端出來，不然先把素材都準備好，好好上一盤好菜比較重要。」

針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，李哲華表示，國民黨與民眾黨有各自的提名機制，就依照各黨機制先進行提名工作，目前雙方保持良好溝通，就如同國民黨上周三通過2026縣市長提名特別辦法之前，他就跟民眾黨秘書長周榆修說明過了，而昨天周榆修也有打來告知民眾黨今天要進行宜蘭縣長人選的徵召工作。同時，他也強調，現在離選舉還有很長一段時間，「與其強把菜端出來，不然先把素材、材料都準備好，好好上一盤好菜比較重要。」

李哲華說，國民黨在宜蘭縣有很多優秀同志，現在有兩個人有參選意願，國民黨會先進行內部協調工作，整合出一個最強的候選人，到時候再看怎麼樣跟民眾黨共推一個候選人。在宜蘭「藍白合｣氣氛和諧，三位也都有共識，不管哪一個人代表「藍白合｣出線，大家都會共同支持。

