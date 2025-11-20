白恐受難前輩劉振源家屬 捐贈珍貴畫作予人權館

「劉振源前輩文物捐贈儀式」合影，(右起)中山大學助理教授林傳凱、家屬劉介奇先生與劉介光先生、人權館館長洪世芳、國立臺北教育大學學務長蔡葉榮及文化創意產業經營學系副教授蕭旭智。(人權館提供)

劉振源前輩家屬劉介光先生(右)代表將文物捐贈予人權館，由人權館館長洪世芳接受。(人權館提供)

為保存並延續白色恐怖受難者、藝術家劉振源的精神與藝術價值，劉振源的家屬捐贈劉振源23件文物，包括22件畫作及1950年臺北師範學校，現為國立臺北教育大學藝術師範科手繪畢業紀念冊給國家人權博物館，人權館特別舉辦捐贈儀式，現場並展示《聚精會神》、《短暫悠閒》、《篩子》、《礦山》等劉振源前輩描繪瑞芳礦工日常生活與奮鬥精神的代表畫作。這些珍貴的作品將為人權館的典藏增添歷史與藝術的價值。

人權館館長洪世芳表示，劉振源前輩是白色恐怖受難者，同時也是具人文關懷的藝術家、教育家，當年因跟同學打籃球而遭以知匪不報被捕，這是極為荒謬的事。但即使遇到這些磨難，劉振源前輩仍從藝術找到人生的出口，持續關懷社會，作品呈現對社會基層的關懷，以及在困境中仍展現的堅韌。洪世芳館長特別感謝劉振源前輩家屬願意將這些重要文物捐贈館方，並表示這份捐贈不僅是劉振源前輩精神的延續，更是對臺灣社會的深刻貢獻。人權館將接下這份重任並慎重以待，進行後續相關的研究及教育推廣活動，期能不負所託，讓這段歷史記憶為眾所知。

劉振源前輩二公子劉介奇先生表示，父親1953年被關押在新店軍人監獄時，只擔心雙手會不會被打到不能再拿筆繪畫，即便身體遭到囚禁，全副身心想的都是藝術；也因為藝術，靈魂才得以自由。礦工是父親出獄後創作的核心關懷，不曾因為礦工作為底層勞動者的身分而輕慢對待。劉介奇先生指出，與新店有地緣關係的人權館致力於推動當代人權理念，是這些作品最好的歸宿。

劉振源前輩（1931-2023）出生於桃園八塊厝（今八德），自幼便展現對繪畫的熱情。1947年考入臺北師範學校，1950年畢業後，劉振源開始投身教育，於學校任教。1953年9月，他因為受到「張潮賢等叛亂案」牽連而遭關押審訊，被以「明知為匪諜而不告密檢舉」判刑3年。1956年9月出獄後，劉振源前往瑞芳國民學校任教長達21年，並重拾畫筆，描繪礦工與礦區生活，經常與礦工畫家洪瑞麟前往懷山礦坑作畫。

在藝術創作以外，他也投入撰寫藝術理論與美術教育等書，出版多本關於藝術與兒童藝術教育的著作，包括《西洋美術全集》、《造型教育》、《兒童畫教材教法》等書。2011年出版回憶錄《我的一生：狂流中的孤葉 一個白色恐怖受害者的自述》。2018年，促進轉型正義委員會撤銷了對他的有罪判決，正式為他平反。