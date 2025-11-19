白恐受難者劉振源家屬捐23件文物 人權館再添重要典藏

國家人權博物館19日舉行「劉振源前輩文物捐贈儀式」，由家屬代表劉介光捐贈 22 件畫作與一冊 1950 年台北師範學校藝術科手繪畢業紀念冊，共23件珍貴文物。多位學界與人權前輩出席見證，場面溫馨而動人。

捐贈儀式現場也展出劉振源《聚精會神》、《短暫悠閒》、《篩子》、《礦山》等作品，畫面描繪瑞芳礦區的日常，呈現基層勞動者的艱辛與韌性，也展現劉振源長年對社會底層的深切關懷。

劉振源（1931–2023）自幼熱愛繪畫，1947 年考入台北師範藝術科，是第一屆學生。1953 年受牽連遭以「知匪不報」判刑三年，1956 年出獄後在瑞芳國小任教 21 年，並深入礦區創作，與洪瑞麟等人前往現場寫生。他也致力於美術教育，出版多部教材與藝術著作。2018 年受促轉會平反。

國立中山大學助理教授林傳凱分享，劉振源的創作始終緊扣礦工生活與礦區地景，不只是藝術表現，更是地方產業的歷史紀錄。「這樣的題材在當年容易被扣上左傾的帽子，但他從未退卻。」林傳凱說，他在田調中遇到許多曾受教於劉前輩的學生，大家都記得他是一位為學生著想的好老師。

人權館館長洪世芳則回顧，劉振源之所以被捕，只因當年與同學打籃球遭指控「知匪不報」，是白色恐怖中荒謬處境的縮影。洪館長也感謝家屬的慷慨捐贈，讓這些作品能被妥善保存並持續推廣。

國立台北教育大學學務長蔡葉榮也回憶，校方曾推出「台北師範藝術科及其白色年代」特展，受到師生熱烈回響。展後更協助家屬媒合捐贈，盼更多人能記得這段歷史。



人權館館長洪世芳則回顧，劉振源之所以被捕，只因當年與同學打籃球遭指控「知匪不報」，是白色恐怖中荒謬處境的縮影。「但即便歷經磨難，他依然從藝術找到出口，作品呈現的是對基層的牽掛與在困境中的不屈。」洪世芳也感謝家屬的慷慨捐贈，人權館將接下這份重任並慎重以待，進行後續相關的研究及教育推廣活動，期能不負所託，讓這段歷史記憶為眾所知。

劉振源的二公子劉介奇則分享父親的心聲，透露父親1953年被關押在新店軍人監獄時，只擔心雙手會不會被打到不能再拿筆繪畫，即便身體遭到囚禁，全副身心想的都是藝術；也因為藝術，靈魂才得以自由。

「父親被關押時，最害怕的是雙手不能再拿筆畫畫。即使身體被囚禁，他的心仍是自由的。」他說，父親對礦工有深厚情感，從未因其身分而輕視對方，也相信以新店為地緣的人權館，是父親作品最適合的歸宿。