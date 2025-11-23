白恐「大濛」金馬獲4獎大贏家 張震、范冰冰封帝后
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂中心順利落幕，今年共入圍11項、講述白色恐怖的「大濛」摘下4獎成為大贏家，范冰冰以「地母」抱回影后、張震則以「幸福之路」2度稱帝。
張震在「幸福之路」飾演華人移民，因為生財工具遭遇一連串衰事，領獎時他提到，在紐約拍攝的2個月期間是全心全意投入角色，當時演技更逼真到有路人關心。
中國演員范冰冰今晚未參加頒獎典禮，但導演張吉安透過電話連線，范冰冰在電話中一度哭到說不出話，並說演出過程中體會到身為女性的堅韌，同時祝福金馬獎始終如一，鼓舞華語電影人的初心。
本屆大贏家「大濛」抱回最佳劇情片、原著劇本、造型設計跟美術設計獎，還有會外賽的觀眾票選獎。電影講述白色恐怖時代下小人物故事，導演陳玉勳表示，「謝謝在天上護佑我們的前輩、前人。」最佳導演獎頒給「眾生相」李駿碩、最佳新導演則由「幸福之路」勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）奪獎。
最佳男配角由「我家的事」曾敬驊獲獎，他從台下哭到台上，並說此次最大收穫是拆掉演技的那堵心牆；最佳女配角陳雪甄則說自己花了17年才能走到台上，獎座想獻給所有的配角；最佳新演員獎由「左撇子女孩」馬士媛帶回。
本屆頒獎典禮不設主持人，開場影片翻玩「96分鐘」哏，讓金馬獎座像是炸彈，張孝全面色凝重拿著金馬獎座急著要遞交給其他人，眾人緊張如面臨炸彈不敢接手，頑童MJ116出場霸氣喊：「怕什麼！」要大家「先把電影拍好再說」，自影片銜接到真實舞台出場，一連演唱「兄弟們要進城」、「Here we are」等歌曲。
資深演員陳淑芳從電影「孤味」戲中的3名女兒徐若瑄、孫可芳和謝盈萱手中，接過終身成就獎，她落淚表示，在演員路上走了68年，除自己的努力，也要感謝粉絲、還有所有合作過的人，「人生只要心裡有愛、熱情，永遠沒有年齡的顧忌。」
燈光師鍾瓊婷則獲得年度台灣傑出電影工作者，她入行逾10年，自稱是幸運的人，明天睡醒也要繼續去打燈，「只要有人還喜歡我的燈，我就一直做下去。」（編輯：龍柏安）1141122
