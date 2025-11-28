白恐「大濛」險變小濛 導演後製壓力大到半夜嚇醒

（中央社記者王心妤台北28日電）電影「大濛」導演陳玉勳為了讓觀眾重返台灣40年代，小至油燈、大至火車頭都用心製作，片中瀰漫的霧氣讓後製團隊吃足苦頭，連片名都險變「小濛」，陳玉勳壓力大到半夜嚇醒。

陳玉勳接受中央社記者訪問分享創作歷程，他表示，心情跟工作都算順利，只是製作上很龐大，從籌備期就要準備充分，「像過往我不畫分鏡，但這次有好幾幕都有畫分鏡。」

拍攝期間，方郁婷跟9m88尾聲哭戲結束後仍呆坐在一起並沉浸情緒中，柯煒林則是拍完打鬥戲後因鬆了口氣大哭，陳玉勳表示，比起呈現作品一貫有的喜劇調性，更想呈現出人物的大喜大悲，「碰到悲傷的事情就是要哭呀！不哭才奇怪，我覺得要誠懇地拍，不要去避。」

片中大從台北街景、小至油燈都想呈現40年代台灣生活樣貌，陳玉勳更為了火車型號跟團隊來回討論，他笑說，當時做音樂的盧律銘跟特效總監郭憲聰要不是將當爸就是剛當爸，但他又得跟他們來回溝通，有時對方提到要先陪孩子，都讓他感到很抱歉，他笑說：「（那時候）像我跟盧律銘討論都用訊息，我怕他會崩潰，用字都很小心，他怕我會生氣都很客氣，但我們其實很熟。」他也不諱言當時半夜聽到訊息聲都會嚇到跳起來，想把握時間溝通製作細節。

陳玉勳分享，最慘烈的特效後製是片中大片的霧氣，做完後進入電影調光程序，卻發現霧氣不夠明顯，「聰哥（特效總監郭憲聰）當時大喊：天啊！我白做了。他又要回去重做，加一加又發現不夠，他們一直在調光室做霧，搞了2個月左右。」陳玉勳笑說：「原本想說霧氣夠濃，搭景就不用搭太多，這樣看起來濛濛的，沒想到霧是最可怕的，真是害到自己！差點片名改成『小濛』！」

柯煒林受訪表示，因為設定是甘草人物，但他對喜劇並不熟，過往經驗全派不上用場，演出過程只有「誠惶誠恐」能形容，「我真的很擔心搞砸，因為我很喜歡這個劇本。」為了呈現口音，柯煒林刻意學習帶有香港口音的中文，他笑說：「那段時間華語講不好、廣東話也講不好，只能講英文了。」

方郁婷片中需剪成耳下1公分短髮，她受訪透露因為不喜歡髮型，下戲、殺青宴都戴著帽子現身，拍攝結束就馬上去接髮，而為了角色，她也跟爺爺、奶奶討論當時代的故事，希望更接地氣。陳玉勳則誇獎方郁婷的眼神保有當時代的純真感，表現好到他都不敢給建議，擔心給了建議反而讓她的演出變調。

「大濛」全台上映中。（編輯：張銘坤）1141128