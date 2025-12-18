白手套遭聲押！鍾文智潛逃案擴大 警界護航黑幕曝光

鍾文智遭判刑30年5月定讞卻棄保潛逃中國，北檢追查之下發現潛逃案還涉及警官與中間人包庇。（翻攝畫面）

台北市警界爆發重大風紀案，涉嫌替炒股大戶鍾文智護航潛逃的「白手套」遭聲押，案情持續擴大。台北地檢署追查發現，鍾文智在依法須定期向派出所報到期間，人實際不在國內，卻仍出現完整簽名紀錄，背後疑有官警與中間人協助偽造，檢方昨指揮搜索約談，並對鍾文智司機葉仲清聲請羈押。

鍾文智曾為「連一鮑魚」老闆，後成立摩坦利投資公司，因炒作TDR不法獲利4億7000萬元，遭法院判刑30年5月定讞。法院先前裁定他以8000萬元交保、限制住居，並規定每週須向台北市信義分局福德派出所報到3次，但他卻於2024年3月棄保潛逃中國。

人不在台灣 簽名從何而來？

檢調比對報到紀錄發現，鍾文智逃亡前後，派出所仍有其親簽紀錄，與實際行蹤明顯不符。調查指出，時任福德派出所副所長李俊良涉嫌協助偽造簽名，之後調任三張犁派出所，仍請託古志銘、梁思強等人「關照」鍾文智報到事宜。

檢調同步清查金流，發現李俊良與鍾文智間有700多萬元可疑資金往來。李俊良辯稱款項為「球版賭債」，但檢方認為轉帳由葉仲清分批交付，角色更像是鍾文智的白手套，未採信其說法，並將葉仲清聲押。

官警過從甚密 是否涉及更深層利益？

此外，檢調發現鍾文智曾在福德派出所附近承租私人會所，供李俊良等副所長休息、打牌使用，多名官警頻繁出入，引發是否涉及不當交際與利益輸送的高度質疑。

信義分局強調，本案為內部主動發現異常後自檢自清，第一時間報請台北地檢署指揮偵辦，後續將依偵審結果追究相關人員行政與考監責任，絕不護短。至於鍾文智得以潛逃的制度漏洞，以及是否還有未曝光共犯，檢調仍持續擴大追查。

