白批卓榮泰龜縮不敢辯 鍾佳濱反酸「他」最愛釘孤枝

辯論 白營酸卓榮泰龜縮 鍾佳濱指這個人老愛找人釘孤枝 不在國會還要去外單挑。

行政院長卓榮泰昨天向在野黨下戰帖辯論115年度總預算，被民眾黨立法院黨團指卓後來龜縮，總統賴清德是否應考慮親上陣。民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，在野黨立委才是「薪水小偷」，本來政策辯論就是在國會舉行，到外面去談，真的是放著該做的事不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡釘孤枝的黃國昌。

鍾佳濱呼籲，藍白不要只想著透過其他媒體做這些花拳繡腿的作秀，民進黨團希望回歸落實政策辯論，就讓總預算付委，讓行政院長到國會殿堂，最大的政策辯論平台，讓全台灣的人民清楚看見。在野黨為什麼只先放行、施捨2％、718億預算，卻擋下了另外的98％？要說清楚講明白。

陳培瑜則說，「黃國昌，我幫你科普一下」，審查預算三部曲，依法付委、依法審查、依法表決，這在立法院非常清楚，「你是我立法院的前輩，你當過了2次的立法委員，這三部曲你可能忘記了」。

