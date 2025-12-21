白批綠色憲法獨夫 藍今北檢告發瀆職

台大政治系教授陳淳文（左）21日出席民眾黨舉辦的公民論壇。（陳君瑋攝）

憲法法庭5位大法官判決《憲法訴訟法》的立法程序有瑕疵，牴觸《憲法》，自判決公告日起失效，另外3名大法官則提出不同意見書，質疑判決合法性。國民黨立法院黨團今（22）日赴台北地檢署告發5名大法官瀆職；民眾黨主席黃國昌昨痛批5人是「綠色憲法獨夫」，表態支持藍黨團，但認為北檢不會有任何動作。

黃國昌表示，包括謝銘洋、呂太郎、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞在內的5名綠色大法官，為協助賴清德總統獨裁稱帝，帶頭踐踏法律，聲稱自己既不受《憲法訴訟法》新法拘束、也不必遵守原來舊法規定，5個人就直接宣告法律違憲，如此無法無天的劣行，不僅丟光台灣的臉，更是將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。

面對國民黨團今告發5名大法官瀆職，黃國昌指出，5名已沒有資格稱為大法官的綠色司法獨夫，早已觸犯《刑法》124條的枉法裁判罪，問題是現在的賴清德「皇帝」，行政、司法、考試、監察所有權力一把抓，且完全沒有下限。

黃國昌說，國民黨要提的刑事告發，民眾黨當然全力支持跟聲援，但也沉痛地預告，北檢不會有任何動作，因為法務部長鄭銘謙、北檢檢察長王俊力上任至今，完全都是在執行賴清德意志，「台灣司法權早就被民進黨搞爛到倒地不起了」。

民眾黨昨舉辦「從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇，與會的台大政治系教授陳淳文也稱，「法的束縛才是權力最佳的解毒劑」，任何權力若擺脫法的束縛，必然成為可怕而濫權的權力，無論是《憲法》或國會通過法律都一樣，若總統、院長、大法官擺脫法的束縛，就代表從「人民公僕」變成主人，自以為是國家的主宰者。