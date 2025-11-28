白批賴清德迫害徐春鶯 民進黨：民眾黨抹黑司法才是政治操作

民進黨發言人戴瑋姍說，民眾黨屢屢攻擊抹黑司法，才是在政治操作。 圖：民進黨提供（資料照）

[Newtalk新聞] 曾傳列入民眾黨不分區立委名單、現任民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌詐欺、違反《銀行法》及《反滲透法》，遭到法院裁准羈押禁見。民眾黨立法院黨團主任陳智菡為此痛批總統賴清德政治迫害，並向中配喊話台灣不安全了。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（28）日表示，徐春鶯被羈押是因為涉嫌犯罪，在台灣不分族群黨派，都不應違法，請民眾黨別模糊焦點，民眾黨屢屢攻擊抹黑司法，才是在政治操作。

戴瑋姍表示，台灣是民主法治國家，任何台灣人不分族群黨派，都受法律同等保護，同樣的如果涉犯法律，也都應依法處置。她說，徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，也曾傳納入民眾黨不分區立委名單，如今遭羈押，根據新北地檢署指出是涉嫌詐貸、地下匯兌及受指示資助特定候選人，而違反包括《反滲透法》等多項法律。

戴瑋姍指出，徐春鶯遭羈押是因涉嫌犯罪，而民眾黨面對自家幹部涉案，不思檢討，竟反而攻擊司法、攻擊總統，是在模糊焦點。她批，民眾黨過去屢屢攻擊抹黑司法，率眾違法包圍法院，才是赤裸裸的政治操作。

針對在野黨擬修《國籍法》中配參政免放棄國籍，戴瑋姍則說，擔任公職民代，負有對國家單一忠誠的責任，因此不允許雙重國籍。她說，如今在野黨欲修法特別免除中國籍人士受此限制，而徐春鶯涉犯《反滲透法》，即證在野惡修《國籍法》恐造成國安破口。

