白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維

即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪回應時事。記者提問，川普把南韓關稅加到25%，總統賴清德在接受《民視》專訪時提到希望國會可以支持，但在野黨卻說國會不能淪為「橡皮圖章」？

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（中）今早在立法院紅樓地圖區受訪。（圖／民視新聞）

對此，鍾佳濱回應，國會當然不會是「橡皮圖章」啊！立法院連收都不收，怎麼去蓋「橡皮圖章」？其實關於台美對等關稅談判最後達成的協定，各國一定是回到國會去批准，台灣也是如此。

鍾佳濱說，目前由於在野黨居多數的國會，已經拒審總預算5個月，更已十度封殺重要的國防特別條例，因此難免國人會擔心；他舉例，連美台商業協會（USTBC）都出來呼籲，希望能讓台美貿易維持穩定，甚至包含過去一向支持藍營的全國商總理事長許舒博，都呼籲國會多數的藍白兩黨不要再拖延。

鍾佳濱強調，也因此顯見這不只是賴總統的呼籲，也是全民的期望；這不僅對台灣有利，也對美國有利，因此懇切希望在野黨是要嚴格審查沒錯，但不要拖延審查。

記者追問，民眾黨團說這是「挾洋以自重」？對此，鍾佳濱驚訝地說，這好像是義和團的說法！一個21世紀的民主政黨，會去拿19世紀義和團的說法來稱許，很奇怪！如果這個見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑，難不成目前民眾黨愈來愈跟國台辦一樣，有同樣的思維嗎？











