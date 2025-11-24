白挖角？藍白合？前台中市新聞局長吳皇昇加入民眾黨 布局下屆市議員
即時中心／徐子為報導
近期民進黨台中市黨部已公布下屆市議員各選區提名員額，藍白也開始備戰進入「整備期」，其中，台中市行政區人口最多的北屯區，因黃健豪轉任立委、另一名藍營市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布不連任，使該選區空出2席名額，且因人口增加還可能再增1席。媒體報導，曾任盧秀燕市府的前新聞局長的吳皇昇今（24）受訪承認，數月前已加入民眾黨，若有機會在民代領域發揮，將「義不容辭，勇敢接受挑戰」。
吳皇昇是世新大學口語傳播學士，政大政治所碩士，曾任藍營市議員助理，以及擔任過立委江啟臣和台中市長盧秀燕幕僚，曾任台中市新聞局長、研考會主委，2023年3月獲新竹市長高虹安邀請，擔任新竹市行政處長，目前是逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任。
另外，值得一提的是，吳皇昇曾是藍營台中市議員顏莉敏研究室主任，而顏莉敏就是綽號「冬瓜標」顏清標的女兒。盧秀燕於2018年首次當選台中市長時，首波人事任命中，就宣布由時任競選總部發言人吳皇昇任新聞局長，當時讓網友議論紛紛，忍不住喊「顏市長好！」
根據媒體《聯合新聞網》專訪，吳皇昇自稱，以往一直是無黨籍，因感覺民眾黨「聯合政府、聯合治理」的理念與自己接近，才決定加入，但這不代表背棄過去，反而對過去的經歷和受到許多人的栽培十分感恩。
分析目前北屯區市議員態勢，藍營除了現任的沈佑蓮、賴順仁競選連任，有意參選者還有曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等。
民進黨則仍保守維持提名3人，其中曾朝榮固守基本盤，將交棒兒子曾咨耀參選，市議員謝家宜將爭取連任。市黨部主委許木桂表示，謝家宜代表英系、曾咨耀屬正國會，新潮流將補1人，共提名3席，「不讓白營有空隙可鑽」。
