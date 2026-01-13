白挺軍購換赴美?黃國昌駁斥 網友酸:被叫去洗臉

政治中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌率團訪美，稱要去談關稅與軍購，但人還在與相關部門會談時，紐約時報就揭露，台美關稅即將達成協議，由20%降為15%，綠營諷刺黃國昌是用念力談的嗎？還傳出美國行是黃國昌表達支持國防預算，主動要求赴美，美方才安排，網友酸就是被叫去聽訓的，黃國昌則嚴正駁斥。

在AIT頂樓俯瞰華府，與華盛頓紀念碑合影，民眾黨主席黃國昌率團訪美，談國防與關稅議題，據瞭解訪團在台北時間12號傍晚抵達華府，晚間10點開始與五個部門進行實體會談，但紐約時報13號凌晨一點就揭露，台美關稅15%接近達成協議，顯示黃國昌去談之前，結果早就出爐，執政黨立委也忍不住狂酸。

紐時曝台對美關稅15% 綠委酸黃國昌"用念力談關稅"？

黃國昌率團赴美，稱要談關稅與軍購，引發熱議。（圖／民眾黨）民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱：「黃國昌主席此趟搭飛機，還沒有到美國之前，就有傳出這樣的消息，我們還是正面看待他的努力，因為在飛機上就算可以用Wi-Fi，或是用念力來促成這樣的結果，我們都覺得應該要予以支持。」

網友也諷刺黃國昌就是被叫去洗臉，還好意思講什麼關稅國防、居然沒出現要求直播、黑箱密室幾個字眼，草頭不見了。因為平面媒體報導，黃國昌閃電訪美96小時，是因為他曾向美方表示，為了國安，他和民眾黨將支持國防特別預算，希望展現態度前，能在美國實地了解觀察過程，因此美方安排會面，目的在於向黃國昌重申，強化台灣國防"刻不容緩"，希望他與民眾黨能屏除黨派歧見，但黃國昌否認。

平面媒體披露黃國昌支持軍購要求赴美，相關說法遭黃國昌否認。（圖／民視新聞）

民眾黨主席黃國昌：「我人都還沒有回到台北，結果就有一些民進黨御用的記者寫手，紛紛引據所謂，華府不知名訊息人士的來源，在捏造一些根本沒有發生過的對話，試圖帶風向。」

立委（民）林楚茵：「（美國）這樣的說法白話文，就是叫你不要再擋國防預算了，黃國昌自己提案要延會，結果不審預算，跑到美國去畢業旅行，還要拿關稅來當藉口，其實是被叫去訓話，不只是薪水小偷，還想要當無恥的收割機。」

黃國昌的訪美行，話題滿滿，但能不能為台灣或是為自己加分？恐怕已經被打上問號。

原文出處：紐時曝台對美關稅15% 綠委酸黃國昌"用念力談關稅"？

