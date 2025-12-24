白控拒收陳情書 林宜瑾曝「錯字一堆便條紙」打臉：可悲不說謊不會說話

記者陳思妤／台北報導

民眾黨今（24）日指控民進黨拖延《青年基本法》，還稱教文委員會召委林宜瑾拒收陳情書。對此，林宜瑾打臉，當天就收了陳情書，且當時民眾黨在便條紙僅寫了16個字，就寫錯4個字，甚至連林宜瑾的名字都寫錯，怒轟當大家在下苦功的時候民眾黨根本在放空，直到院版草案被提出，民眾黨嗅到排審可能性，今年6月才回過神來提案猛蹭，「噁心！真的讓人快吐了！」全黨從主席到青年團都一個樣，不說謊就不知道怎麼說話，可悲。

民眾黨今天在社群平台聲稱，《青年基本法》之所以延宕至今，關鍵從來不在意見分歧，而是手握權力的民進黨刻意拖延，當《青年基本法》送出教文委員會後，民進黨擔任召委的林宜瑾，竟然長達「四個多月」，將近半年的時間不肯協商，還拒收青年團體的陳情書。

對此，林宜瑾則拿出陳情書打臉，直呼本來懶得講，但是既然民眾黨要蹭得這麼難看，還謊稱她拒收「陳情書」，她就不客氣地把照片公開給大家，一起來數數看短短16個字民眾黨可以寫錯幾個，甚至連他們溝通對象的名字也可以寫錯。

林宜瑾曝當初拿回陳情書時看到民眾黨便條紙上一堆錯字（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

林宜瑾酸，不會寫字沒什麼大不了，以後多練習就好，只不過，從這個案例可以清楚知道，民眾黨究竟是用多麼隨便的急就章態度在蹭這部法案，連搞個政治小動作都可以搞到粗糙無比。

林宜瑾還原，上個月24日民眾黨指揮青年團召開記者會，說是要叫她趕快召開《青年基本法》協商。當下她只覺得荒謬，因為所有關心這一案的民間青年團體，民進黨團跟她自己的辦公室都有緊密聯繫，針對這部法案早就做過無數次討論。事實上，當天也根本沒有任何民間團體跟民眾黨站在一起開那場記者會，「該場記者會純粹就是民眾黨的內部青年動員」。

林宜瑾表示，不過，就算早已知道那就是一場民眾黨政治秀，在他們請櫃台轉交「陳情書」當天，辦公室還是秉持相互尊重態度，下樓將「陳情書」取回。後來，當她親眼看到民眾黨的所謂「陳情書」連字都不會寫，差點昏倒。今天，民眾黨居然還有臉謊稱她拒收「陳情書」，「全黨從主席到青年團都一個樣，不說謊就不知道怎麼說話，可悲」。

林宜瑾指出，《青年基本法》是跨黨派都有共識的法案，除了在她召委任內完成委員會審查，辦公室也費盡心血和教育部來回溝通，同時也與各青年團體持續探討修法方向。時間點更往前推，無分藍綠，許多委員早在這一屆上任之初，就提出了《青年基本法》相關草案版本。也正是在藍綠諸位委員的努力下，才催生了院版《青年基本法》共同參與法案審查。

「可惡的是，當大家在下苦功的時候民眾黨根本在放空」，林宜瑾痛批，直到院版草案被提出，民眾黨嗅到排審可能性，「今年6月才回過神來提案猛蹭，噁心！真的讓人快吐了！」

