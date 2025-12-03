白推陳琬惠戰宜蘭 考驗在野合

民眾黨3日宣布徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。（王英豪攝）

針對民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨立委吳宗憲表示尊重。（陳君瑋攝）

民眾黨3日徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，藍白下一步合作備受關注，民眾黨主席黃國昌允諾會遵守「鄭黃會」承諾。陳琬惠說，與藍委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都有共識，現階段各自努力，合作方式交給藍白高層討論，共推出一組最強人選；吳宗憲則表示，對白營提出候選人給予祝福，後續由兩黨主席去協調。

黃國昌昨說明，民眾黨相信陳琬惠是最強候選人，與藍在縣市首長協調上，民眾黨有最大誠意與善意，且會遵守承諾，不會給國民黨「最後期限」與預設立場，但現在不方便片面宣布細節。

陳琬惠透露，她與吳宗憲、張勝德有共識，現階段3人各自努力，合作方式交給2黨高層討論，包括協調、民調或社調等，並推出一組最強人選。

綠營見縫插針，綠委吳思瑤酸說，前陣子在野黨魁峰會上，國民黨主席鄭麗文、和黃國昌不過是彼此拉抬、互相取暖，當天講得義正詞嚴、山盟海誓，沒幾天就推翻，黃國昌對鄭麗文拍胸脯的藍白合共識，不就被自我打臉了？

吳宗憲強調，在野黨在國會合作非常好，並肩作戰快2年都彼此尊重，兩黨都有完整的主體性，誰也不是誰的小弟，對民眾黨提出候選人給予祝福，將來國民黨推出候選人後如何跟民眾黨合作，就由黨主席去協調。

表態爭取選縣長的張勝德、民進黨參選人林國漳，對此都表示尊重。但綠營批評，民眾黨表面上提名，實質卻是藍白權力算計下的「位置競逐戰」。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌說，他不能接受這種把宜蘭選民當成政治籌碼的行徑；直言陳琬惠這不是參選，是等待被喬、權力分贓，藍白正在彼此盤算、試探、交換。