白提名陳琬惠參選宜蘭縣長 藍：不影響後續合作

民眾黨徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華(見圖)表示，最後不管誰代表藍白合出線，大家都會共同支持。(記者王藝菘攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨今日下午召開記者會，宣布徵召該黨宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選宜蘭縣長。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華表示，藍白都有保持密切溝通，最後不管誰代表藍白合出線，大家都會共同支持；表態爭取國民黨提名的立委吳宗憲也說，友黨推出他們的候選人，當然會予以祝福，不會影響到後續合作。

李哲華指出，國民黨與民眾黨都有各自的提名機制，如同國民黨上週三通過明年直轄市、縣市長選舉提名辦法，依照各黨提名機制先進行提名作業，前提是彼此會保持良好的溝通，像國民黨通過提名辦法前，自己也有向民眾黨秘書長周榆修說明國民黨通過提名辦法的用意及未來做法。

李哲華提到，他昨天也有與周榆修通話，周表示他們今日要進行宜蘭縣長的徵召工作，各黨的機制進行是很正常的，藍白合的部分事實上還是有保持密切溝通，國民黨在宜蘭縣目前有2位優秀同志表達參選意願，要先進行內部協調工作整合出最強的候選人，到時候再來跟民眾黨提如何共推一個最有勝選機會的候選人。

李哲華說，現在距選舉還有很長一段時間，與其要強把菜端出來，還不如先把素材、材料都準備好，然後好好上一盤好菜比較重要。

至於是否會因應白營提名腳步較快，而調整作法？李哲華直言，「不會」，各黨內部產生人選機制，有各自的作法，宜蘭目前藍白合的狀況，是非常和諧的氣氛，三位人選在參與地方活動時，都非常和諧，基本上三人都有共識，最後不管誰代表藍白合出線，大家都會共同支持，這是一個很好的基礎，所以不用去太擔心時程的問題，怎麼樣把提名徵召的過程順利和諧是最重要的。

李哲華舉例，嘉義縣部分，對國民黨是非常艱困的選區，上一屆立委王育敏參選，有一定的基礎，放眼能夠增加更大的勝選機會，國民黨保持開放的態度，除了自己有候選人，在嘉義縣若能形成在野合作的氣氛，在野有非國民黨籍的人才，國民黨也可以海納百川一起來支持，目前是僅止於互相的接觸中，最重要的目標是希望嘉義縣不要長期是由民進黨執政，也不是「明文」規定的。

國民黨立委吳宗憲表示，國民黨與民眾黨在野長久以來在國會合作的非常好，兩黨有各自的主體性，誰都不是誰的小弟，今天友黨提出他們的候選人，我們當然會予以祝福，也不會影響到後續合作。

吳宗憲說，兩黨長期在國會有非常多成功合作的例子，並肩作戰快兩年，這段時間彼此尊重珍惜也互相幫助，大家在國會的歷次會議都看得到，將來國民黨推出候選人之後，當然也會有合作的方式，就由黨主席去協調。

國民黨立委吳宗憲表示，友黨推出他們的候選人，當然會予以祝福，不會影響到後續合作。(記者王藝菘攝)

