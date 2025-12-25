白搶先布局宜蘭.嘉義！ 鄭麗文：共同機制.按時程推動

台北市 / 綜合報導

備戰2026地方選舉，國民黨中常會通過成立「藍白工作協商小組」，包含新竹市、嘉義市等，將在協調後，產生最能勝選的候選人，24日民眾黨徵召立委張啓楷選嘉義市長，外界關注，藍白合的具體時間表，國民黨主席鄭麗文回應，等到提名人選確定後，就會馬上進入跟民眾黨的共同提名機制。

繼日前藍白高峰會後，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，選在耶誕節再次同框，但儘管政策面雙方有共識，大選合作依舊面臨多重挑戰，藉就職3週年活動，苗栗縣長鍾東錦正式宣布，由民眾黨政策會執行長賴香伶，出任第二副縣長。

民眾黨政策會執行長賴香伶(12.24)說：「這樣的一個訊息，我自己也覺得很意外但是也很榮幸，象徵藍白合示範區再+1，只不過溝通似乎存在時間差距。」民眾黨主席黃國昌(12.24)說：「當初跟鍾縣長談好3月的時候才會公布，就是不希望去影響這個過程當中的工作。」

苗栗縣長鍾東錦(12.24)說：「柯文哲主席還有黃國昌主席昨天我們通了電話，真的很感謝民眾黨可以把這個，這麼優秀的人才借給我們苗栗縣。」此外在新竹指標區，新竹市長高虹安復職後，尚未恢復民眾黨籍，但國民黨先釋出善意，表態由現任優先，這讓有意角逐市長的，前國民黨發言人何志勇，緊急喊話希望公平初選。

新竹市長高虹安說：「先跟民眾黨保持非常友好的關係，那至於說是否要恢復黨籍這個部分的話，可能還是會跟就是黨中央這邊來做一個討論。」

國民黨新竹市黨部主委王志豪說：「我相信以他何博士的睿智，他會有所考量知所進退。」話說得很明得為藍白合大計，但不光新竹面臨整合考驗，在民眾黨徵召立委張啓楷選嘉義市後，國民黨內則有醫師翁壽良已經表態，而嘉義民代鄭光宏、陳家平呼聲也很高，最終人選力拚農曆年前出爐。

國民黨主席鄭麗文說：「本黨內部的協調的這樣子的一個進程，那麼等到國民黨的人選也確定了，就會馬上進入跟民眾黨的共同提的這個機制。」放眼合作紅利，也得弭平地方聲音。

