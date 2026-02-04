白擬修戒嚴法 24小時內送立院追認

台灣民眾黨立法院黨團總召陳清龍（右四）、副總召王安祥（右三）、幹事長邱慧洳（左四）、立委李貞秀（右）、蔡春綢（左）、洪毓祥（左二）、陳昭姿（左三）、劉書彬（右二）及民眾黨主席黃國昌（中）4日召開記者會。（劉宗龍攝）

民眾黨立院黨團在黨主席黃國昌率領下，昨（4）日召開記者會，為避免步入韓國後塵，要持續推動已完成一讀的《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，由過去立法院追認期1個月，大幅縮短至需在24小時內送至立院追認，否則就失去效力。此外，黨團也宣布本會期其他優先法案，包括《政府採購法》、《兩岸人民關係條例》及《發展觀光條例》等。民眾黨立院黨團4日上午召開記者會，由黃國昌宣布新任黨團三長，陳清龍擔任黨團總召、王安祥為副總召、邱慧洳為幹事長。

為避免發生韓國前總統尹錫悅戒嚴事件，以及防患執政者濫權發布戒嚴，王安祥表示，將持續推動修正《戒嚴法》，縮短總統發布戒嚴後的追認時間，需24小時送立院追認，否則失效。

此外，面對過去表達要修《兩岸人民關係條例》保障陸配參政權部分，黃國昌說明，保障陸配參政權仍在優先法案清單中，遇到這個問題的人太多了，絕對不是為了單一個人。

陳清龍表示，有鑑於過去政府採購弊案層出不窮，顯示《政府採購法》過於寬鬆，因此主張修法強化投標廠商基本資格要求，要納入財務能力最低門檻、過往實績；另促進媒體環境健全，將持續推動媒體議價法草案。

陳清龍指出，現在許多國人寧願出國，也不願意把錢留在台灣國旅，因此要修正《發展觀光條例》改善哄抬現象，強化旅宿業者定型化契約規範的密度，提高違反房價備查定價的罰鍰。

陳昭姿說明，針對檢評會對新北地檢署主任檢察官林俊言的行為認定「高高舉起、輕輕放下」，所以要修《刑訴法》，防止偵查權濫用，以及面對重大暴力犯罪時，明定無期徒刑不得假釋。