白擬徵召張啓楷選嘉市 黃敏惠：不分顏色只要夠出色

嘉義縣 / 綜合報導

2026選戰，民眾黨動作頻頻，黨主席黃國昌8日宣布，將徵召立委張啓楷，參選藍營執政的嘉義市。白營主動出擊，儘管宣稱是整合重要關鍵，但外界解讀是要國民黨加速整合。目前藍營人選尚未定案，市議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良都有意角逐，市長黃敏惠曾說，不管什麼顏色，只要夠出色，就是人民想要的人選，市議員「鄭光宏」表示，外界要給他們一點時間。

民眾黨8日拋出震撼彈，對外公布2026選戰，有意插旗嘉義市這塊版圖，而被視為最佳人選、最好選擇的，就是他，立委「張啓楷」，立委(民眾黨)張啓楷(12.08)說：「義無反顧地往前衝，提名了啓楷之後是藍白整合，在嘉義是藍白整合的重要一步。」

面對鏡頭張啟楷駁斥藍白合作破局傳言，巧妙地將它轉為「整合的重要關鍵」，不過外界解讀，國民黨再不進行整合話，長年執政的堡壘，可能有失守一天，嘉義市議員(國)鄭光宏說：「我覺得就是兄弟登山各自努力，(明年)3月份之前其實應該都保留給兩個政黨，都有各自推出人選的空間。」

2026年選舉逼近，朝野政黨，在各縣市積極布局，以嘉義市來看，綠營確定由女戰神王美惠批袍上陣，藍營則是尚未定案，目前傳出，市議員陳家平、鄭光宏，以及醫師翁壽良，3人都有意角逐，而無黨籍副市長林瑞彥，也被點名，可能加入戰局，嘉義市長黃敏惠(11.29)說：「不管你什麼顏色，只要夠出色，才是人民所需要的(人選)。」

各方實力、聲量，都未形成定局前，在這場看不清底牌的混局中，市長黃敏惠依舊沒鬆口誰是接班人，回應曖昧並未明確表態，象徵民主關鍵戰場的嘉義市，究竟會等到藍白合這一天嗎？還是說民進黨會趁勢突破重圍，多方拉鋸下也為選戰增添不少變數與緊張感。

