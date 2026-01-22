白擴大雙北議員提名 藍憂衝擊選情 「母雞幫忙站台要謹慎」
民眾黨擴大在雙北選區提名議員參選人，藍綠都坦言有衝擊，綠營認為，若藍白合，台北市長蔣萬安、副市長李四川一旦「母雞聯手」會有輔選聯動效應。藍營認為，民眾黨若全部都上，藍營在雙北恐無法達到單獨過半，幫忙站台一定要謹慎。
民眾黨前天公布第4波提名，北市由黨前副秘書長許甫參選松山信義，前發言人吳怡萱選中正萬華，新北由國際事務部前主任林子宇選板橋、永和區主任陳怡君選中和。
松山信義選區共9席，目前藍營占5席，在地國民黨議員秦慧珠認為，民進黨長期在選區保有4席，剩下5席若加上民眾黨爭取，勢必會有藍營的人掉下去。她憂心民眾黨如果提名2席，加上原先4席都選上，國民黨席次恐無法單獨過半，副議長要拱手讓人，連議長也會綁手綁腳。
民進黨議員許淑華也說，蔣萬安可能和李四川有輔選聯動效益，但民眾黨未提名自家市長人選情況下，蔣萬安可能會幫忙站台，恐使藍營支持者混淆。
中正萬華共8席，現藍營4席、綠營3席、無黨籍1席。國民黨議員鍾小平分析，國民黨約有7萬5千票、民進黨有6萬多票，第三勢力會有2.5萬到3萬票，如果只有吳怡萱1席可以穩穩的；不過還有現任無黨籍議員徐立信和應曉薇女兒應佳妤是變數，「泛藍參選爆炸勢必就會衝擊選情」。
民進黨議員洪婉臻說，中正萬華每屆都相當激烈，上次吳是落選頭，如果這次藍白合，或多或少都會影響民進黨選票。
至於民眾黨在新北，國民黨新北市黨部主委黃志雄指，板橋策略是力保現任，現有4席都爭取連任，第5席是否提名將視情況再評估；中和維持4席，沒增額提名空間，「我們守好既有席次，也有空間讓民眾黨發揮」。
民進黨新北黨部執行長高碩呈表示，整體策略先顧好自己人，避免內部分票影響整體戰力，從2022年選舉經驗，綠白重疊性不大，對國民黨選舉衝擊較大。
更多udn報導
金正恩視察女湯表情藏不住...全程盯緊緊 畫面曝光挨酸
凍末條！靠厚重衣物不夠 襪子裡塞1食材竟能禦寒
Fumi阿姨上女廁掀論戰發5聲明：無意造成女性威脅
車銀優爆涉嫌逃稅200億！逃稅手法曝光
其他人也在看
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線
民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 31則留言
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 66則留言
陳亭妃實力強！郭正亮揭謝龍介「勝選關鍵」
[NOWnews今日新聞]民進黨中執會21日正式提名陳亭妃參選台南市長。而前一天台南市議員要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。綠營台南派系之爭是否對逐台南市長的國民黨立委謝龍介有...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 14則留言
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 51則留言
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 349則留言
未簽挺憲派3點協議！陳亭妃態度成勝選關鍵
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識。對此，陳亭妃僅表示「尊重」，引議...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 40則留言
陳亭妃拜會卻拒簽聲明！挺憲議員2字道心聲
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉和議會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19則留言
綠若派「這2人」出戰北市？他：看不起選民
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注。綠委王世堅、沈伯洋、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君都是外界猜測的熱門人選；對此，前總統陳水扁辦公室主任...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 73則留言
名家論壇》黃創夏／鄭麗君可能改變2026選舉
[NOWnews今日新聞]20多年前，我曾經參與《商業週刊》的「一個台灣，兩個世界」封面專題，想不到20多年過去之後，台灣的「兩個世界」亂象越演越烈，不但是在經濟層面上越發兩極，在政治上，更是板塊對撞...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 118則留言
藍新北與台中提名卡關！資深媒體人揭問題在"這人"！
【論壇中心/綜合報導】民進黨初選落幕，21日中執會身兼黨主席的總統賴清德正式提名三位參選人，分別是賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘，而現任三名市長也出席，象徵交棒延續綠色執政，反觀國民黨頻頻傳出，民調不公和協調破局，遲遲不提人選，在2026選舉的賽程是否會落後綠營一大步。民視 ・ 12 小時前 ・ 16則留言
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 35則留言
破冰訊號？中方發布「來台旅遊規範」引關注 觀光署：儘速透過兩小會協商
[Newtalk新聞] 兩岸觀光未解，雙方都沒有解封禁團令，不過中國文旅部近日發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，詳細規範陸客來台的消費機制等方向，讓外界認為兩岸觀光開放露出曙光。對此，交通部觀光署指出，若中國有善意恢復兩岸旅遊，可儘速透過小兩會進行觀光議題協商。 目前台灣仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸客來台也持續卡關。不過中國文旅部先在去年1月17日率先宣布恢復上海、福建旅客來台團體旅遊後，20日再發布「赴台灣地區旅遊合約範本」，針對旅遊合約的訂定、雙方權利義務、合約解除、違約責任等規範，並涵蓋保險、成團人數、退費日期及爭議解決機制，被視為兩岸觀光開放露出曙光。 對此，觀光署指出，依據中國文旅部公布的資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故針對2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本全面修訂完善，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境内旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。 為確保兩岸旅遊交流健康有序，政府已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。我方台旅會已於去年2月聯繫新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 2則留言
藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台
即時中心／高睿鴻報導因國會在野黨持續杯葛，今（2026）年度中央政府總預算案不斷被擋，連同國防特別預算條例，前後慘遭8度封殺；故外界擔憂，若國民黨、民眾黨執意繼續阻撓，許多攸關民生及社福的財源供應，恐怕都將陸續斷炊。而為化解尷尬窘境，在野陣營竟突發奇想，打算「點菜式」選擇性先審查TPASS、治水等民生相關的特定預算；但閣揆卓榮泰強烈反對，並喊話願與立委辯論。對此，行政院發言人李慧芝也進一步說明情況。藍白遲遲不審總預算，但為緩解沸騰的民意，就選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目先行動支。不過，這種「點菜式」做法也挨批「土皇帝」，哪裡有沸騰的民怨，就放行該項目「賞飯吃」。因此，卓榮泰昨（21）天表態，反對選擇式的審預算，畢竟這是行政院整年度、整體性的施政計畫，不應被延宕、被分割、被分裂。他甚至進一步要求，希望能對3兆350億、整年度的中央政府總預算，與立法院進行「直接的辯論」。不料，在野黨聽聞此訊後，紛紛「歪樓」，先是民眾黨主席黃國昌回應，要與卓在「公開的平台」舉行大選模式的辯論，並由電視新聞台轉播；國民黨更是進一步要求，要辦「三長對三長」電視辯論，由黨團總召傅崐萁對決閣揆卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君、副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵，堪稱捉對廝殺。對此，政院昨天就回應，倘若藍白願意推進付委程序、開始審議總預算，就能請卓榮泰赴國會報告、說明，院長也當然要與所有委員辯論。而李慧芝今（22）天則在院會後的記者會強調，「國會就是最大的政策辯論平台」，如今立法院不審預算已經第147天，也實在不能理解，為何在野黨不願按照往年一樣，直接在國會辯論總預算？且事實上，她還補充說，「我們在立法院辯論預算，也不會只有3場、也不會只有黨團幹部能上場；每位委員都可對每筆預算，與行政團隊展開辯論」。因此李慧芝呼籲，在野黨立委完全不需捨近求遠，只要明天在立法院正式將總預算付委，最快下週就能有所謂的辯論攻防。行政院發言人李慧芝（中）。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／藍白兩黨要求辯論！卓榮泰霸氣接招了 李慧芝：「這地方」可當平台 更多民視新聞報導邱臣遠遭控涉性騷 高虹安：將成立外聘釐清小組調查美國不會放棄台灣！前國防部官員掛保證：中共想打？沒那麼簡單世局動盪「台灣仍屹立不搖」！賴清德曝經濟新局已開：絕不能走回路民視影音 ・ 16 小時前 ・ 4則留言
彈劾總統鬧劇「自家人也不挺」！藍白僅4人列席 議場唱空城畫面曝
即時中心／黃于庭報導藍白掌握國會多數，日前挾著人數優勢通過彈劾總統賴清德提案。賴清德昨（20）日發函立法院長韓國瑜，「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」，因此不予列席今（21）日召開的全院委員會。對此，民進黨立委吳思瑤砲轟，藍白要求總統列席，議場卻空蕩蕩，「連自己人都不捧場，就知道鬧劇多難看」。民視 ・ 1 天前 ・ 20則留言
百年大黨這水準？藍營做「這圖卡」嗆總統 挨轟低俗幼稚、網路屁孩
即時中心／高睿鴻報導國民黨及民眾黨近日強推多項高爭議法案，如財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等，將朝野對立態勢推升至最高點；豈料，因多項法案存在違憲及難以執行等疑慮，總統賴清德支持閣揆卓榮泰「不副署」，卻讓藍白氣炸，揚言彈劾總統。昨（21）日，立法院舉行彈劾公聽會，因賴清德決定不出席，藍營竟馬上做圖卡、將賴的肖像，搭配清朝皇帝及獨裁者袁世凱的衣著，諷刺賴專斷獨行；不過，此舉也引發旅美教授翁達瑞強烈抨擊。民視 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
每逢調動流言多1／獨家！六都高階警官人事異動舉國關注 揭警政署長張榮興用人思維
警政署副署長廖美玲、台北市政府警察局長李西河、刑事警察局長周幼偉1月15日屆齡退休，由於今年是全國九合一大選年，民進黨日前剛完成全國矚目的台南市長、高雄市長黨內初選提名作業，這波牽動2個直轄市、9個縣市警察局長的高階警官人事，更加受到外界關注。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍白又出怪招！打算「點菜式」放行民生預算 政院傻眼：為難公務員
即時中心／高睿鴻報導國民黨、民眾黨持續封殺今（2026）年度總預算案，不僅已前後8度阻擋、甚至連交付委員會討論都無法。不過，藍白似乎也因此感受到壓力，外界不斷質疑，若兩黨執意擱置預算案，許多攸關民生、社福的財源供應，恐怕都有斷炊危機。為此，在野黨竟突發奇想，以「點菜式」手段，選出總預算當中的38項、共約718億的新興計畫，打算決議先行動支；但閣揆卓榮泰強烈反對、政院發言人李慧芝今（22）天也進一步回應此事。據悉，藍白提出的所謂「先行動支718億新興計畫」，項目包括國家藥物韌性整備、部分生育給付差額補助、地方道路、治水、TPASS等項目。但這種「點菜式」審法，也挨批「土皇帝」，彷彿哪裡有民怨沸騰，才趕緊放行該項目「賞飯吃」。所以，卓榮泰昨天明確表態，反對選擇式審預算，畢竟這是行政院整年度、整體性的施政計畫，不應被延宕、分割、拆解。李慧芝今天也在院會後的記者會強調，每筆預算都很重要，但現在，在野黨團想選擇性通過的新興預算，只佔據總預算的2.4%，「等於整本總預算的一丁點」。她直言，此本總預算編列了這麽多項目，這3兆當中，每筆都攸關國人的福祉，皆應該付委審議；此外，雖然立法院現在傳出，想先行動支部分的款項，但目前這也還不是三讀案、法律案，而只是一個決議案。行政院發言人李慧芝。（圖／民視新聞）因此李慧芝說，這顯然將造成部會的公務員為難，無法確切知曉款項的用途與範圍邊界。並且，她也認為，若要動用預算，還是得先經過完整審查程序；畢竟，即便立法院已同意先行動支，但尚未經過完整審議的情況下，未來還是可能被刪除。所以李慧芝說，依舊希望每筆預算都能被實質審查，這樣各機關才能實質動用、並讓國家取得實質建設與發展。她進一步強調，雖然這718億確實很重要，但剩下的2.9兆同樣如此，每筆錢都是用來照顧國人、參與地方建設；李慧芝也再度重申，目前所謂的先行動支718新興計畫，只是一個決議案、而非正式經過三讀表決，所以部會使用起來將非常為難，公務員不知道可使用的範圍與金額。行政院發言人李慧芝。（圖／民視新聞）李慧芝續指，上述提到的2.9兆也都很重要，其中包括花東鐵路的雙軌電氣化、桃園鐵路地下化等。這些項目，都還沒被在野陣營提出來，但卻也都是地方建設很重要的部分。她強調說，即使都已經寫在總預算當中，不過立法院似乎缺乏先行動支的意圖。「所以，不是只有那718億很重要，而是每一筆錢都應該好好審查」，李慧芝直言說，因此院長才會希望，能盡快地將整本總預算付委；如此一來，卓榮泰也能快速來到立法院、與所有委員就每一筆預算，展開說明與辯論，甚至逐項講解。原文出處：快新聞／藍白又出怪招！打算「點菜式」放行民生預算 政院傻眼：為難公務員 更多民視新聞報導盤中刷31890點史上新高！台股終場收漲499點 台積電收1760元LIVE／張文隨機攻擊震撼全台！台北車站14:00危安演習 現場直擊鄭習會馬英九給2建議 陳揮文批：芭樂、沒用民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐
吳怡萱、許甫等10人入列 民眾黨2026議員提名出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍白杯葛1.25兆國防特別條例谷立言說重話「自由不是免費」：美國不應獨自承擔第一島鏈防衛
谷立言表示，賴政府致力購買不對稱武器，以及具韌性的分散式通訊與戰場感知能力，以及整合防空與飛彈防禦系統，完全符合臺灣的軍事需求...放言 Fount Media ・ 15 小時前 ・ 4則留言
民眾黨提不在籍投票闖關不管「超大漏洞」吳欣岱：開後門給人走？
[Newtalk新聞] 民眾黨團所提出的不在籍投票法草案經立法院會逕付二讀、交付協商。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱直指當中有許多漏洞，台灣綠黨也發聲明強調，支持改革，但拒絕讓選務崩潰，制度方向可以討論，但在配套未到位前，貿然上路恐怕後患無窮。支持讓投票更便利，但反對在高風險情況下倉促推動。 吳欣岱表示，過去在罷免國民黨、民眾黨立委時，民眾黨立委兼黨主席黃國昌認為必須要有身分證影本才能連署，因怕資料遭到盜用成為連署人頭。結果現在投票更大的事情，反而不擔心身分被盜用，來輕易的不在籍投票。選票如果被移轉，是更大的漏洞。 吳欣岱認為，台灣根本沒有投票率過低問題，沒必要為了表面提升投票率犧牲制度安全；若要降低青年返鄉投票負擔，政府可提供交通補助，而不是引入會被境外勢力操作的制度破口。在中國因素下，任何可能製造爭議的制度，都可能被「以民主顛覆民主」，因此堅決反對不在籍投票。 綠黨指出，「國內移轉投票」確實能減輕外地工作、就學族群返鄉投票的負擔，若制度完善，將有助提升投票率、強化民主；但關鍵在於，移轉投票本身是「高複雜度、高風險」的工程，不能在責任不清、人事未齊的情況下硬推，否則等同拿選舉制度新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5則留言