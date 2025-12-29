白敬亭去哈爾濱的冰雪大世界 想耍帥卻翻車了

演員白敬亭近日去了哈爾濱的冰雪大世界，他雖然捂得嚴嚴實實的，只露個臉在外面，還是被網友認了出來，並曬出了路透圖。

白敬亭〜尔滨冰雪大世界(ハルビン氷雪大世界)…ハルビンにある大型の氷雪テーマパーク🎡に行ってるみたいだね〜氷彫刻、氷雪建築と各種娯楽プログラムがあるんだって🥰なんだか思うように滑らないって🧊🤣cr.owner🙏🏻#白敬亭 pic.twitter.com/bTqbRP9RVk— Nami♡ (@namixzl) 2025年12月27日

來源：X平台

網易報導，白敬亭當天穿著綠色的毛毛外套，搭配運動褲，腳踩馬丁靴，頭上還戴了毛茸茸的頭套。他身上的外套是他自己品牌的，價格也不貴，其他衣服都是來自同一個品牌，整體穿搭挺接地氣的。

在冰雪大世界，白敬亭體驗了冰滑滑梯，搞笑的是因為他穿的褲子是純棉的，而且滑道太窄了，所以他還一度卡殼了。本來興沖沖的坐進去，以為呲溜一下就能下去的，結果在上面倒騰半天，才慢慢的挪下去了，場面也是有夠搞笑的。

除了滑滑梯翻車之外，在網上之前刷到過人家接雪球視頻，覺得很帥的白敬亭，也想體驗一下。然後他就假裝漫不經心的和朋友聊天，那邊扔個雪球過來，他伸出胳膊準備帥氣接住的時候，結果直接被砸在了臉上，看似淡定的他，實則被砸的一愣一愣的。

