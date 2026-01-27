白敬亭宋軼戀情全面降溫！多項跡象亮紅燈 狗仔認證已分手

記者林宜君／台北報導

白敬亭（左）與宋軼（右）的緋聞，在多方跡象接連「亮紅燈」後，被狗仔直接定調結局，戀情走向正式浮上檯面。（圖／翻攝自白敬亭、宋軼IG）

不是一個人唱衰，而是所有線索都指向同一個答案。白敬亭與宋軼的緋聞，在多方跡象接連「亮紅燈」後，被狗仔直接定調結局，戀情走向正式浮上檯面。中國男星白敬亭與女星宋軼因2022年合作電視劇《長風渡》傳出緋聞，兩人年齡相差4歲，外界一度視為低調進行中的姐弟戀。雖然雙方始終未正面認愛，但過去多次被拍到私下同框、出遊畫面頻繁，也曾在公開場合互動親密，被認為形同默認關係。

宋軼不僅取消追蹤白敬亭，還刪除社群平台上與他相關的留言。（圖／翻攝自宋軼IG）

然而近一年來，多項跡象陸續「唱衰」這段感情。兩人公開互動明顯減少，宋軼不僅取消追蹤白敬亭，還刪除社群平台上與他相關的留言，同時又被拍到與其他男星互動密切，讓情變傳聞持續發酵。對此，中國知名娛樂狗仔劉大錘近日在直播中被問及白敬亭與宋軼的關係進度時，罕見給出明確說法，直言：「白宋基本上就是分了」。這番話也被外界視為「狗仔認證」，為這段多年緋聞下了定論。

白敬亭近年因新戲《難哄》人氣再攀高峰，事業線持續上揚；而宋軼則在去年拍攝《與晉長安》期間，傳出與同劇演員丞磊的緋聞，也讓外界對她的感情狀態產生更多揣測。（圖／翻攝自白敬亭IG）

有網友質疑，劉大錘是否因近期未拍到新畫面，才武斷認定分手。對此，他進一步解釋，指出兩人私下已不再主動聯繫，「沒工作也不會再往一塊湊」，因此判斷感情應已告終。回顧過往，白敬亭近年因新戲《難哄》人氣再攀高峰，事業線持續上揚，而宋軼則在去年拍攝《與晉長安》期間，傳出與同劇演員丞磊的緋聞，也讓外界對她的感情狀態產生更多揣測。先前圈內更曾流出宋軼私下作風強勢、難以相處的說法，雖未經證實，仍成為討論話題之一。

