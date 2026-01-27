白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡

秦嵐與小10歲男星魏大勛驚爆分手。（圖／翻攝自微博）





中國大陸女星秦嵐憑藉《延禧攻略》富察皇后一角走紅，深受觀眾喜愛。2022年被爆出與小10歲男星魏大勛熱戀中，雙方雖未正面回應，但多次被直擊甜蜜出遊，甚至疑似同居，不過近期頻頻傳出分手消息，甚至遭知名主持人何炅說溜嘴。

近日，魏大勛登上綜藝節目《你好星期六》，過程中Twins蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）介紹脫單神器時，主持人何炅表示很適合脫單，沒想到下一秒竟問魏大勛「大勛你不想要嗎？」疑似暗示他與秦嵐分手的消息，相關話題也直衝熱搜。

何炅疑似暗示魏大勛與秦嵐分手。（圖／翻攝自微博）

除了秦嵐、魏大勛外，因合作《長風渡》傳出緋聞多年的白敬亭與宋軼，先前不時會被網友偷偷抓包放閃，雙方對於戀情始終沒有正面回應，未料近期中國大陸狗仔證實兩人情已逝，就算沒有任何工作行程，也不會主動相約。

白敬亭、宋軼也爆出分手。（圖／翻攝自微博）

