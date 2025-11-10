白敬亭拍《難哄》壓力大 自認「不是長得好看那掛」

白敬亭坦言接演《難哄》壓力很大。（圖／中天娛樂台提供）

《難哄》改編自超人氣同名小說，男主角白敬亭過去挑戰過多種類型的角色，此次接下高話題度的《難哄》，坦言相當有壓力，也沒想到會找他詮釋這樣的角色，「說實話我不認為我是長得好看的那一掛，真沒有謙虛，所以我在這個領域就是自己沒有那麼大信心，但我看完有聲小說、漫畫、漫劇之後，我自己個人非常喜歡，我覺得在表演上對於我來講是一個很大的挑戰。」並說自己在殺青那天鬆了一口氣，並跟同事說「我可以做回自己了」。

白敬亭不僅在人物氣質、造型上下功夫，就連身材管理也儘量貼近角色形象，完美表現出萬千少女夢中情人的模樣，不只穿衣有型，脫衣時還展現出精瘦的好身材。白敬亭說在拍裸上半身的戲之前，除了會運動讓肌肉線條更明顯，「控制飲食，天天刷職業健體健美的運動員如何備賽，學習如何讓身材看著更好。」因為劇中有許多大特寫的鏡頭，白敬亭也相當注重「眼睛」的情緒表達，「我自己對表演的理解就是真誠，最真誠的表達方式，首先體現出來的器官就是眼睛。」為此非科班出身的他不僅跟導演長時間的討論，更參考許多前輩在劇裡展現情感的方式。

白敬亭為了角色勤練身材。（圖／中天娛樂台提供）

除了外型、演技廣受好評，「桑延」嘴硬癡情種的角色個性更是讓人相當喜歡，對於角色常常口是心非，白敬亭吐槽：「我要是嘴不硬，兩集就結束了。」他說自己私下個性跟桑延一樣嘴硬，但其他部分就不相似，他也讚嘆導演：「拍到我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥，以後怎麼辦。」拍完戲後還跟導演要影音素材，並笑稱自己開始有包袱。《難哄》11月10日起在中天娛樂台播出。

