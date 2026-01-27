白敬亭、宋軼戀情告終？狗仔爆分手傳聞引網友炸鍋

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

中國大陸男星白敬亭憑藉《夏至未至》走紅，近年來更以《你是我的城池營壘》、《卿卿日常》、《難哄》等作品攀上事業高峰。除了演藝成績亮眼，他的感情生活也一直是外界關注焦點，尤其與女星宋軼的緋聞多年來話題不斷。如今卻傳出兩人已經分手，消息一出立刻登上微博熱搜。

白敬亭（左）與宋軼（右）的感情動態成焦點。 (圖／＠baijingting、＠songyi1031 IG)

白敬亭與宋軼因合作古裝劇《長風渡》傳出緋聞，戲裡戲外互動頻繁，甚至曾被拍到疑似同居。雖然兩人始終未曾正面承認戀情，但「情侶同款」與私下互動早已讓粉絲視為「公開的秘密」。

近日，知名狗仔劉大錘在直播中爆料，直言「白宋基本上分了」，並安慰粉絲「大家也不用那麼悲傷，還會有更好的」。他指出，兩人近期完全沒有同框，即使沒有工作行程，也不會主動相約，顯示彼此關係已經降溫。

消息曝光後，網友議論紛紛。有人感嘆「塌房了」，也有人質疑既然兩人從未官宣，何來分手之說。

