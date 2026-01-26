白敬亭、宋軼爆分手！狗仔曝私下互動 秒衝微博熱搜

白敬亭與宋軼傳緋聞多年，沒想到近期被爆已經分手。（圖／翻攝自微博）





中國大陸男星白敬亭憑藉陸劇《夏至未至》嶄露頭角，隨後推出不少作品，包含《你是我的城池營壘》、《卿卿日常》、《難哄》等攀上事業巔峰，感情生活也備受關注，他與女星宋軼傳出緋聞多年，沒想到近期被爆雙方已經分手。

白敬亭與宋軼因合作《長風渡》傳出緋聞，除了不時會被網友抓包偷偷放閃，甚至疑似同居，不過雙方對於戀情始終沒有正面回應。而近日中國大陸狗仔劉大錘在直播爆料，兩人已經分手了，掀起網友熱議，相關話題也一舉衝上熱搜。

劉大錘直言，「白宋基本上分了，大家也不用那麼悲傷，還會有更好的。」他解釋兩人近期完全沒有同框，即使都沒有工作行程，也不會主動相約，不過有網友認為白敬亭與宋軼從未官宣過戀情，何來分手之說。

