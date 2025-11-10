白敬亭《難哄》脫了！超猛身材晉升國民老公 招認「這部位」很硬

白敬亭（左）《難哄》裸上身被章若楠撞見。中天娛樂台提供

中國當紅男星白敬亭演出《難哄》人氣爆棚，不僅在人物氣質、造型上下功夫之外，就連身材管理也儘量貼近角色形象，完美表現出萬千少女夢中情人的模樣，不只穿衣有型，脫衣時還展現出精瘦的好身材，與自身少年感的外型形成極大反差，也讓許多《難哄》的劇迷紛紛成為「白太太」。

而為了保持這樣的身材，白敬亭也下了不少苦功，他更說到在拍裸上半身的戲之前，除了會運動讓肌肉線條更明顯之外，「控制飲食，天天刷職業健體健美的運動員如何備賽，學習如何讓身材看著更好」。

白敬亭為演出《難哄》進行身材管理。中天娛樂台提供

除此之外，因為劇中有許多大特寫的鏡頭，白敬亭也相當注重「眼睛」的情緒表達，更被網友稱為「白敬亭的眼睛會愛人」，對此他也表示：「我自己對表演的理解就是真誠，最真誠的表達方式，首先體現出來的器官就是眼睛。」為此非科班出身的他不僅跟導演長時間的討論，更參考許多前輩在劇裡展現情感的方式。

白敬亭在《難哄》除了外型、演技廣受好評之外，嘴硬癡情種的角色個性更是讓人相當喜歡，像是「桑延」在「溫以凡（章若楠飾）」生日當天，特意等她加班回家，更指使「溫以凡」從冰箱幫他拿出紙盒，等到「溫以凡」打開紙盒才發現那是「桑延」特意為她準備的生日蛋糕，「桑延」卻還是嘴硬說「隨便買的」，讓網友吐槽：「再嘴硬把你牙掰了。」

《難哄》白敬亭（左）幫章若楠慶生的蛋糕成為討論焦點。中天娛樂台提供

片段中出現的可愛造型草莓蛋糕，也引起討論，更讓全台蛋糕店爭相製作同款販售，而對於角色常常口是心非，白敬亭也吐槽：「我要是嘴不硬，兩集就結束了。」他說到自己私下個性跟「桑延」一樣嘴硬，但其他部分就不相似。

白敬亭也讚嘆導演瞿友寧：「拍到我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥，以後怎麼辦？」拍完戲後還跟導演要影音素材，並笑稱自己開始有包袱，「就是拍得很好看」。《難哄》10日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。

