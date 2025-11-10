白敬亭《難哄》裸上身眼技勾人！ 曝與桑延一樣「嘴硬」
改編自超人氣同名小說的電視劇《難哄》，11月10日起在中天娛樂台播出，這部劇與爆款甜寵劇《偷偷藏不住》為姊妹作，但《難哄》在男女情感的表現較為隱忍、克制，用細膩及深刻的台詞，勾勒出屬於白敬亭飾演的「桑延」和章若楠飾演的「溫以凡」之間真摯又浪漫的故事，讓觀眾沉浸在故事裡，更掀起現象級的討論度。
《難哄》講述白敬亭飾演的「桑延」，因緣巧合與章若楠飾演的高中初戀「溫以凡」成為室友，然而高中時期「桑延」告白慘遭「溫以凡」拒絕，這讓再度相逢的兩人，起初假裝不認識，但同在一個屋簷下朝夕相處，關係逐漸緩和，更解開當年的誤會，互相治癒彼此，一同度過困難。
過去白敬亭挑戰的劇種多為職人、懸疑、古裝等類型的題材，此次接下《難哄》這樣話題度超高的時裝偶像劇，他坦言相當有壓力，並且也沒想到這樣的角色會找他詮釋，「說實話我不認為我是長得好看的那一掛，真沒有謙虛，所以我在這個領域就是自己沒有那麼大信心，但我看完有聲小說、漫畫、漫劇之後，我自己個人非常喜歡，我覺得在表演上對於我來講是一個很大的挑戰」。
雖然很多粉絲都留言「白敬亭在劇裡絕帥」、「角色非你莫屬」等，但白敬亭坦言「桑延」令他相當有負擔，「我記得我殺青的那天，我長舒了一口氣，跟我同事說『可以做回我自己了』」，因為他怕自己在造型、言談舉止上面影響角色，更帶給觀眾不好的觀劇體驗。
白敬亭不僅在人物氣質、造型上下功夫，就連身材管理也盡量貼近角色形象，完美表現出萬千少女夢中情人的模樣，除了穿衣有型，脫衣時還展現出精瘦好身材，與自身少年感的外型形成極大反差，也讓許多《難哄》的劇迷紛紛成為「白太太」。為了保持這樣的身材，白敬亭下了不少苦功，透露在拍裸上半身的戲之前，除了會運動讓肌肉線條更明顯之外，「控制飲食，天天刷職業健體健美的運動員如何備賽，學習如何讓身材看著更好」。
此外，因為劇中有許多大特寫的鏡頭，白敬亭也相當注重「眼睛」的情緒表達，被網友稱「白敬亭的眼睛會愛人」，他對此表示，「我自己對表演的理解就是真誠，最真誠的表達方式，首先體現出來的器官就是眼睛」，非科班出身的他不僅跟導演長時間的討論，更參考許多前輩在劇裡展現情感的方式。
白敬亭在《難哄》除了外型、演技廣受好評之外，嘴硬癡情種的角色個性更是讓人相當喜歡，像是桑延在溫以凡生日當天，特意等她加班回家，更指使她從冰箱幫他拿出紙盒，等溫以凡打開紙盒才發現那是桑延特意為她準備的生日蛋糕，他卻還是嘴硬說「隨便買的」，讓網友吐槽「再嘴硬把你牙掰了」，片段中出現的可愛造型草莓蛋糕，也引起討論，更讓全台蛋糕店爭相製作同款販售。對於角色常常口是心非，白敬亭說「我要是嘴不硬，兩集就結束了」。
他說自己私下個性跟桑延一樣嘴硬，但其他部分就不相似，他也讚嘆導演「拍到我很多人生鏡頭，從來沒有覺得自己這麼帥，以後怎麼辦」，拍完戲後還跟導演要影音素材，並笑稱自己開始有包袱，「就是拍得很好看」。這部話題度超高的《難哄》11月10日起周一至周五晚間9點在中天娛樂台播出。
