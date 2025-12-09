白斑少年被偷走「顏色」的青春 醫：新一代標靶藥物助找回「色彩」

「你的臉好恐怖！會不會傳染給我？」同儕間無心的疑問，卻在一名正值青春年華的高中生心中劃下深深傷痕。白斑症是一種慢性的色素脫失性皮膚病，病因與免疫失調有關，常好發於臉部、眼周、嘴角及手部等外露部位。白斑症因為「不痛不癢」，往往因為初期缺乏生理症狀而被忽略，許多患者在早期並不在意，直到白斑擴散至臉部、眼周或嘴角等明顯部位時，才意識到問題的嚴重性。許多青少年患者因為外觀變化，覺得自己「不好看」，開始害怕照鏡子、畏懼社交，進而造成社交退縮、自我否定，甚至影響學習表現與心理發展。

治病又擔心藥物副作用？白斑治療需創新突破！

長期以來，白斑症治療多以外用類固醇藥膏、免疫調節劑與照光治療為主，療程往往需持續半年至數年不等。當病灶擴展快速或分布範圍較大，且顏色紅白夾雜時，則必須合併系統性口服藥物壓制病情。羅東博愛醫院皮膚科主任張景皓醫師説明，這些傳統治療雖能緩解症狀，但類固醇長期使用可能造成皮膚變薄、微血管擴張等副作用，而系統性免疫抑制藥物則會讓家長擔心影響孩子免疫功能。「尤其是年紀較小的病人，父母對口服藥的顧慮很大。」張景皓醫師指出，近年隨著對皮膚免疫疾病的了解加深，已發展出生物製劑與小分子標靶藥物，為乾癬、異位性皮膚炎、白斑症等疾病帶來更精準的治療選擇，大幅翻轉過去「久治不癒」的治療藍圖。

美國FDA核准！新一代外用JAK抑制劑問世：精準治療、療效可期

張景皓醫師表示，新一代外用JAK抑制劑藥膏的問世，被視為白斑症治療的一大突破，為患者帶來了劃時代的意義。這款藥物已通過第三期臨床試驗並獲得美國FDA核准使用，「新一代外用JAK抑制劑藥膏可以更精準地作用在白斑病灶，避免全身性免疫抑制，且屬非類固醇藥物，可長期調整治療效果。」作為少數完成嚴格三期臨床試驗並證實有效的專門藥物，大幅提升了治療的安全性，特別對於長期困擾的白斑症患者以及擔心系統性副作用的未成年家屬而言，是一大福音。

白斑治療是長跑 醫籲：樂見新藥突破，仍須普及衛教知識助患者重拾自信

張景皓醫師坦言，雖然新一代外用JAK抑制劑藥膏目前尚未正式引進台灣，且未來初期可能需要自費，但這無疑為白斑治療開啟了一扇新的大門。他期望未來藥價能更加親民，讓更多家庭負擔得起。「白斑治療是一場長跑，穩定後仍需持續照護。」張景皓醫師也呼籲，需透過更普及、深入的衛教宣導，幫助民眾建立正確觀念，理解白斑「不會傳染」。透過社會大眾對疾病的理解與支持，每一位白斑患者都能在更友善的環境中治療，不再因為外觀而受傷，勇敢抬頭，展現屬於自己的自信光采。



圖/羅東博愛醫院皮膚科主任 張景皓醫師表示，新一代外用JAK抑制劑有望為白斑症患者帶來更安全、有效的治療選擇。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為白斑少年被偷走「顏色」的青春 醫：新一代標靶藥物助找回「色彩」