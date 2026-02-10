白新北市長參選人深藍票倉掃街遭酸「民調差那麼多合起來選就好」

黃國昌被問及到深藍地區掃街是否在搶藍營票倉，表示「不需要這樣界定，新北各區都有不同政黨支持者」。（柯毓庭攝）

民眾黨主席黃國昌劍指2026新北市長選舉，預計將在3月與國民黨展開談論藍白合的可能。他今（10）日深入藍營鐵票區，到新北市中和區陪同該區參選新北市議員的子弟兵陳怡君到景新市場、民治市場拜票，遇到民眾在旁碎念要他「民調差人那麼多，合起來選就好了」，但也有不少民眾開心歡迎要他加油。

黃國昌被問及到深藍地區掃街是否在搶藍營票倉，表示「不需要這樣界定，新北各區都有不同政黨支持者」，強調大家都是新北市民，都值得最好的對待，台灣是多元民主社會，不必用誰搶誰的票來解讀，敞開心胸才是正道。

由於近期黃國昌掃街頻傳與民眾摩擦，黃國昌說，參選人在街頭、市場遇到不同意見是正常的，希望台灣社會少一些謾罵，多一些理性討論，政治人物不應激化對立，而應以溫和理性的態度面對不同聲音，這才是民主應有的樣貌。

掃街時黃國昌和陳怡君沿途向攤商揮手問好、發放福袋，一度遇到民眾辱罵「不要臉」、「全黨都貪污」，還有民眾在旁碎念指黃國昌「民調差人那麼多」，要他「國民黨和民眾黨合起來選就好了」。

