「白日夢廚房樂團」首張EP 帶你走進心的遠方
記者張益銘／臺中報導
3年前的搖滾臺中音樂節，讓這幾位在臺中工作的平凡年輕人，決定讓音樂成為生活的出口。如今，白日夢廚房(Daydream Kitchen)端上他們的首張 EP《到最遙遠的地方》，開啟一場關於「釋懷」與「自我和解」的旅程。
【從廚房到遠方：把思緒煮成音樂】
「白日夢廚房」這個名字，來自他們對創作的比喻－像是在廚房裡，把五味雜陳的情緒慢慢熬煮，調和成一道可以分享的料理。創團初期，團員們不斷思考：如果「白日夢廚房」真實存在，它會是什麼樣的空間？會接待什麼樣的客人？而團員在裡面，又各自扮演什麼角色？樂團吉他手，同時也是專輯製作人的「邱悊」表示，「白日夢廚房」對他而言，是一個在人們遇到人生中重大、無法跨越的坎時出現的地方。「白日夢廚房」裡的人會根據進來的「客人」，端出一道道不同的料理，陪他們慢慢與自己的傷痛和解。
以此為靈感，他們完成了第一張概念式 EP《到最遙遠的地方》。主唱「阿杜」說，這張EP記錄了樂團三年的迷惘與堅持，也是一份寫給自己的安慰。
【五部 MV，五段人生，用音樂寫下「療癒指南」】
本次發行的最大亮點，就是EP中的每一首歌，皆有對應的 MV。MV故事中的女主角從與摯愛的告別開始，經歷放肆狂歡，最終學會與童年和解，最後抵達心中嚮往的遠方。這不只是影像，而是白日夢廚房用音樂寫下的「療癒指南」。
導演邱悊分享，原本構想要為每首歌設計一道專屬料理：像是代表失戀的藍色飲料〈浩瀚宇宙再也不見你我〉、清爽如最初純粹自己的優格沙拉〈白日夢廚房〉、口味厚重的大份量咖哩豬排飯〈有罪定讞〉、以及甜到心裡的香草冰淇淋〈到最遙遠的地方〉。
但因技術與經費限制，最終以三杯飲料象徵不同歌曲意象。《到最遙遠的地方》MV 五部曲雖是一個完整的連續故事，但將每支 MV 單獨欣賞，也能品味出不同的層次與風味。
【發片專場登場：音樂不只是被聽見，而是被分享】
白日夢廚房也將把這份屬於「心」的料理搬上舞台，今年10/4已在臺北凝聚力音樂娛樂舉辦專場演出，邀請到人氣女子樂團「DIZELIKE」擔任開場嘉賓；11/15則會回到臺中迴響展演空間，與好友樂團「企鵝迴旋踢」一起帶來幽默詼諧兼具感動的演出。在白日夢廚房的世界觀裡，《到最遙遠的地方》不是終點，而是一個「回頭看見自己」的起點；這次，就讓音樂帶著我們，一起走吧！
臺中專場門票現正熱賣中 https://www.indievox.com/activity/detail/25_iv0372163
白日夢廚房團照。（白日夢廚房樂團提供）
10/4 (到最遙遠的地方 )臺北發片專場。（白日夢廚房樂團提供）
10/4 (到最遙遠的地方 )臺北發片專場與樂迷合照。（白日夢廚房樂團提供）
到最遙遠的地方 MV。（白日夢廚房樂團提供）
(到最遙遠的地方) 發片場海報。（白日夢廚房樂團提供）
白日夢廚房 (到最遙遠的地方 )EP封面。（白日夢廚房樂團提供）
