白晝之夜10週年！12小時不間斷 圓山成「開放式美術館」

一年一度的「白晝之夜」藝術節盛大登場，今年適逢活動邁入第10週年，以「Hi Story」為主題，結合歷史與故事，將圓山地區打造成開放式美術館。此次活動從10月1日下午2點持續至2日凌晨2點，12小時不間斷展出，串聯舊兒童樂園、員山坑道及花博園區三大展區，融合聲光藝術與互動體驗，吸引大批民眾夜遊打卡，共同見證這場台北夜間藝術饗宴。

今年白晝之夜在台北圓山，舊兒童樂園也是部分展區。（圖／TVBS）

「白晝之夜」藝術節展出時間橫跨12小時，從10月1日下午2點一路延續至2日凌晨2點，為民眾帶來豐富的藝術體驗。活動現場的摩天輪在燈光照射下綻放如花朵般的絢麗光彩，不僅有精彩的裝置藝術展出，還設置了互動體驗區，讓小朋友能開心地跳躍玩耍，大人小孩都能盡情放電，享受藝術與遊戲的樂趣。

台北市長蔣萬安表示，舊兒童樂園有大型摩天輪聲光秀、旋轉木馬等設施，承載著他滿滿的兒時回憶，這次藉由這樣的場域與白晝之夜結合，相信會帶給大家永久的記憶。此次活動除了在舊兒童樂園展出外，還首度開放員山坑道，以及民眾熟悉的花博園區、台北廣播電台，將整個區域轉變為一座開放式美術館。

白晝之夜五大展區，還有部分可以與民眾互動體驗。（圖／TVBS）

白晝之夜邀請了十幾名國內外藝術家策劃。（圖／TVBS）

法國在台協會主任Franck Paris強調，今年是台北白晝之夜10週年的重要時刻，這十年來台北市政府和法國在台協會一直攜手合作，共同主辦這項盛大活動。藝術總監黃彥穎表示，10年來歷任藝術總監在台北許多行政區中找到別具意義的文化座標，透過匯聚眾多精彩的藝術家，成為這個國際性藝術之夜的重要火力。

本屆白晝之夜規劃了五大主題展區，邀請了10幾位國內外藝術家參與策劃。10週年的主題「Hi Story」巧妙地將歷史與故事結合，希望鼓勵民眾一起訴說故事、寫下歷史，共同參與這場融合藝術與城市的夜間盛會，創造屬於台北的獨特文化記憶。

