白晝之夜11/1登場 北市文化局籲搭捷運、備雨衣

（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北白晝之夜明天在圓山地區登場，文化局表示，此次活動適逢十週年，預期吸引大量人潮，呼籲民眾多加利用捷運等大眾交通運輸，並準備雨衣、手電筒等，讓夜間探索更盡興。

台北市文化局今天發布新聞稿表示，2025台北白晝之夜將在明天下午2時至隔天凌晨2時於圓山地區舉行，配合展區規劃及活動安全，玉門街從敦煌路到庫倫街西側、基隆河左岸自行車道將實施交通管制，提醒參加民眾及周邊居民注意。

文化局表示，今年適逢白晝之夜十週年，預期吸引大量人潮，呼籲民眾多加利用大眾交通運輸前往，當天捷運淡水信義線圓山站及民權西路站將延長營運至隔天凌晨2時，開放搭乘至台北車站，中間各站只出不進。

文化局介紹，此次活動規劃出3大觀展區域，包含舊兒童樂園區、昨日世界區及花博廣場區，民眾可自由選擇觀展路線與順序，也可依個人興趣分段體驗，其中昨日世界區為安全考量，僅由舊兒童樂園入口單一路線上山，若遇人潮過多將啟動人流管制措施。

文化局提醒，部分場域位於山坡及坑道區域，部分路段須稍作爬坡，且天氣濕氣較重、地面略滑，建議民眾穿著防滑好走的鞋具與保暖衣物，另今年多處作品為戶外體驗，可準備防蚊液、雨衣、手電筒等設備，讓夜間探索更盡興。

若活動當天遇雨，文化局表示，部分戶外作品或展演節目將依現場狀況，調整為靜態觀賞或暫停演出，並關閉上山路口，請民眾留意現場及官方社群最新公告。（編輯：張銘坤）1141031